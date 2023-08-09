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Сбил и скрылся. Нарушителю из Омской области вынесли приговор

9 августа 2023, 10:10
Фото: 1MI
В Знаменском районном суде вынесен приговор водителю, который сбил девочку и скрылся с места происшествия.

Суд установил, что 13 января 2023 года мужчина передвигался на автомобиле по улицам села и выехал на встречную полосу, где сбил 14-летнюю девочку. Пострадавшая в компании подростков шла на стадион. После аварии водитель скрылся с места ДТП, скорую помощь вызывали ее друзья.

В результате происшествия девочка получила тяжкий вред здоровью, сообщают в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Вину в совершении преступления нарушитель признал. Мужчина приговорен к 3 годам лишения свободы с условно-испытательным сроком 2 года по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места его совершения).

Также отмечается, что виновный будет лишен права управлять автомобилем 2 года и должен будет выплатить пострадавшей 1 миллион моральной и физической компенсации.

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