Сбил и скрылся. Нарушителю из Омской области вынесли приговор

Суд установил, что 13 января 2023 года мужчина передвигался на автомобиле по улицам села и выехал на встречную полосу, где сбил 14-летнюю девочку. Пострадавшая в компании подростков шла на стадион. После аварии водитель скрылся с места ДТП, скорую помощь вызывали ее друзья.