Роулинг без Гарри Поттера: Вызов тоталитарному миру

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Такое открытое выступление Роулинг вызвало неоднозначные реакции. Она столкнулась с критикой и осуждением. В результате, ей даже пришлось расстаться с возможностью видеть своих «детей» — ее литературных произведений, пишет 360tv.ru.
Реакция общества не заставила себя долго ждать: имя Роулинг было убрано из числа участников выставки. Но это не первый случай, когда ее имя подвергается отделению от вселенной Гарри Поттера. Происходит что-то большее — планомерная кампания, направленная на то, чтобы лишить английскую писательницу статуса автора культовой серии о юном волшебнике.
Возникает вопрос: насколько это переписывание истории? Очевидно, что такова его суть. Это также служит жестким напоминанием о том, что успешные личности должны придерживаться определенных установок. Такое суждение искажает свободу выражения, превращая ее в ограниченное поле для «правильных» мнений.