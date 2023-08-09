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Роулинг без Гарри Поттера: Вызов тоталитарному миру

9 августа 2023, 11:49
Известная английская писательница Джоан Роулинг бросила вызов тоталитарному миру. В своем бунте она подчеркнула, что биологический пол является существенной частью личности, отразив непростую ситуацию в мире, где гендерная идентичность подвергается риску. Об этом рассказал писатель Платон Беседин.

Такое открытое выступление Роулинг вызвало неоднозначные реакции. Она столкнулась с критикой и осуждением. В результате, ей даже пришлось расстаться с возможностью видеть своих «детей» — ее литературных произведений, пишет 360tv.ru.

Реакция общества не заставила себя долго ждать: имя Роулинг было убрано из числа участников выставки. Но это не первый случай, когда ее имя подвергается отделению от вселенной Гарри Поттера. Происходит что-то большее — планомерная кампания, направленная на то, чтобы лишить английскую писательницу статуса автора культовой серии о юном волшебнике.

Возникает вопрос: насколько это переписывание истории? Очевидно, что такова его суть. Это также служит жестким напоминанием о том, что успешные личности должны придерживаться определенных установок. Такое суждение искажает свободу выражения, превращая ее в ограниченное поле для «правильных» мнений.

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