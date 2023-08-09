Роулинг без Гарри Поттера: Вызов тоталитарному миру

Реакция общества не заставила себя долго ждать: имя Роулинг было убрано из числа участников выставки. Но это не первый случай, когда ее имя подвергается отделению от вселенной Гарри Поттера. Происходит что-то большее — планомерная кампания, направленная на то, чтобы лишить английскую писательницу статуса автора культовой серии о юном волшебнике.