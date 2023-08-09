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Пропавшего без вести пожилого омича вернули домой росгвардейцы

9 августа 2023, 08:12
Фото: 1MI
Экипаж вневедомственной охраны обнаружил 77-летнего пенсионера во время патрулирования Советского округа.

Сотрудники обратили внимание на неподвижный силуэт, сидящий на уличной скамейке. Им оказался пожилой мужчина. Правоохранители попытались узнать, все ли в порядке, однако пенсионер не ориентировался в пространстве и был уверен, что находится в своей квартире.

В ходе установления личности выяснилось, что омич находится в розыске как без вести пропавший. Его разыскивают родные, а живет он в Кировском округе.

Пресс-служба ведомства сообщает, что пенсионер был передан родственникам. Его сын поблагодарил росгвардейцев за помощь.

Напомним, что мужчина пропал 8 августа в 4 часа утра после того, как вышел из дома № 32/1 по улице Конева.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Найденные люди#Человек#Пропал человек#Поиски человека#Росгвардия#Охрана
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