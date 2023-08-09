Пропавшего без вести пожилого омича вернули домой росгвардейцы

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Сотрудники обратили внимание на неподвижный силуэт, сидящий на уличной скамейке. Им оказался пожилой мужчина. Правоохранители попытались узнать, все ли в порядке, однако пенсионер не ориентировался в пространстве и был уверен, что находится в своей квартире.
В ходе установления личности выяснилось, что омич находится в розыске как без вести пропавший. Его разыскивают родные, а живет он в Кировском округе.
Пресс-служба ведомства сообщает, что пенсионер был передан родственникам. Его сын поблагодарил росгвардейцев за помощь.
Напомним, что мужчина пропал 8 августа в 4 часа утра после того, как вышел из дома № 32/1 по улице Конева.