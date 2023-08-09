Пропавшего без вести пожилого омича вернули домой росгвардейцы

Сотрудники обратили внимание на неподвижный силуэт, сидящий на уличной скамейке. Им оказался пожилой мужчина. Правоохранители попытались узнать, все ли в порядке, однако пенсионер не ориентировался в пространстве и был уверен, что находится в своей квартире.