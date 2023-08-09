Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Проекты развития Сахалинского госуниверситета высоко оценили на федеральном уровне

9 августа 2023, 07:09
Перспективы развития Сахалинского государственного университета обсудили губернатор области Валерий Лимаренко, руководство вуза с первым заместителем руководителя администрации Президента РФ Сергеем Кириенко и министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

Встреча прошла в обновленном после ремонта институте естественных наук и техносферной безопасности СахГУ.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что сейчас, когда началось строительство кампуса СахалинTech, необходимо задуматься о том, какие проекты будут реализовываться в обновленном вузе.

— Мы понимаем, что должны создать в Южно-Сахалинске передовой университет с сильнейшим профессорским составом, с лабораториями, оснащёнными по последнему слову науки и техники, — сказал Валерий Лимаренко. — Наша задача: сделать всё возможное, чтобы выпускники, получив высококачественное образование, оставались работать в родном регионе.

Он подчеркнул, что уже сегодня существуют десятки проектов по наполнению СахалинTech. Например, проект «Бульвар студентов», о котором рассказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Проект предусматривает масштабное обновление целого квартала, на территории которого находятся учебные корпуса и общежития университета. Архитекторы разработали концепцию, благодаря которой внешний облик фасадов будет гармонично интегрирован в городское пространство.

Фото: Правительство Сахалинской области

Также Сергею Кириенко и Валерию Фалькову был представлен проект «Биотехнопарк». Он посвящён вопросам развития технологий рыбоводства и аквакультуры. Ученые комплексно исследуют молодь лосося, разведение гребешка, трепанга, морских ежей и водорослей. Отработка технологий будет проводиться на университетском полигоне в Таранае.

Всего на встрече гостям СахГУ было представлено более десятка проектов будущего наполнения вуза.

Подпишитесь
В омских Нефтяниках обнаружили семикратное превышение ПДК сероводорода в воздухе
Сегодня, 05:47
В омской «Меге» откроется магазин французско-турецкого бренда LC Waikiki
Сегодня, 05:45
Контракт расторгают. Подрядчик сорвал сроки реконструкции троллейбусного депо в Омске
Вчера, 11:20
Без смартфонов и шпаргалок. Омских чиновников будут тестировать при приеме на службу
Вчера, 11:09
На «Семиреченской базе снабжения» сменился директор
Сегодня, 05:14
Терпите. В середине августа Омскую область накроет еще одна волна аномальной жары
Сегодня, 06:48