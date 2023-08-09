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Posted 9 августа 2023, 06:16

Published 9 августа 2023, 06:16

Modified 9 августа 2023, 06:19

Updated 9 августа 2023, 06:19

Погибла омичка. Ночью на «трассе смерти» случилась авария при участии трех детей

9 августа 2023, 06:16

На трассе Тюмень-Омск произошла смертельная авария при участии трех детей

Несовершеннолетних и одного из водителей госпитализировали.

Сегодня ночью, 9 августа, на дороге Тюмень-Омск в Ишимском районе случилась серьезная авария с одним погибшим и несколькими пострадавшими. Столкновение произошло на 315-м километре.

Как сообщают в Госавтоинспекции Тюменской области, иномарка Ford Kuga выехала на встречную полосу около полуночи. За рулем находилась 32-летняя женщина, а на пассажирских сиденьях сидели ее супруг, два мальчика 14 лет и девочка 16 лет.

Машина врезалась в легковушку марки Pontiac, в которой двигалась 57-летняя женщина из Омской области. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, а детей и водителя другой иномарки доставили в больницу с различными повреждениями. По факту случившегося полицейские проводят проверку.

Ранее Город55 писал о другой аварии, случившейся на трассе Тюмень-Омск. В прошлом месяце на дороге столкнулись два большегруза и легковая машина. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие.

В Омской области две фуры смяли легковушку на «трассе смерти»
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#Алина Ясинская#Происшествия#ДТП#Смертельное ДТП#Омская область#Дети#Новости#Авария с пострадавшими#Авария с детьми#Авария с ребенком#Трасса смерти#Смертельная авария
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