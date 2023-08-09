Погибла омичка. Ночью на «трассе смерти» случилась авария при участии трех детей

Posted 9 августа 2023, 06:16
Published 9 августа 2023, 06:16
Modified 9 августа 2023, 06:19
Updated 9 августа 2023, 06:19
Сегодня ночью, 9 августа, на дороге Тюмень-Омск в Ишимском районе случилась серьезная авария с одним погибшим и несколькими пострадавшими. Столкновение произошло на 315-м километре.
Как сообщают в Госавтоинспекции Тюменской области, иномарка Ford Kuga выехала на встречную полосу около полуночи. За рулем находилась 32-летняя женщина, а на пассажирских сиденьях сидели ее супруг, два мальчика 14 лет и девочка 16 лет.
Машина врезалась в легковушку марки Pontiac, в которой двигалась 57-летняя женщина из Омской области. От полученных травм она скончалась на месте происшествия, а детей и водителя другой иномарки доставили в больницу с различными повреждениями. По факту случившегося полицейские проводят проверку.
Ранее Город55 писал о другой аварии, случившейся на трассе Тюмень-Омск. В прошлом месяце на дороге столкнулись два большегруза и легковая машина. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие.
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