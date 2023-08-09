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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:26

Педиатр: средство от насекомых для детей должно содержать масло лимонного эвкалипта

9 августа 2023, 12:20
По словам врача Софи Балк из Американской академии педиатрии, в составе средств для защиты от насекомых для детской кожи обязательно должно быть масло лимонного эвкалипта.

Специалист рекомендует использовать средства, содержащие пикаридин и ДЭТА, так как они эффективно борются с насекомыми. Например, 30% концентрация ДЭТА позволяет защитить кожу ребенка на протяжении пяти часов, пишет 360tv.ru со ссылкой на medicalxpress.com.

Тем не менее, следует учитывать, что такие средства могут вызывать аллергические реакции у детей. Поэтому родители должны наносить их на кожу ребенка в небольшом количестве, чтобы избежать возможных проблем.

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