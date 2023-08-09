Педиатр: средство от насекомых для детей должно содержать масло лимонного эвкалипта

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Специалист рекомендует использовать средства, содержащие пикаридин и ДЭТА, так как они эффективно борются с насекомыми. Например, 30% концентрация ДЭТА позволяет защитить кожу ребенка на протяжении пяти часов, пишет 360tv.ru со ссылкой на medicalxpress.com.
Тем не менее, следует учитывать, что такие средства могут вызывать аллергические реакции у детей. Поэтому родители должны наносить их на кожу ребенка в небольшом количестве, чтобы избежать возможных проблем.