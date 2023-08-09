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Остановка «задом к дороге», (не)чистые пляжи и инфаркт под прикрытием. Омск сегодня

9 августа 2023, 14:46
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Задом к дороге. В Чкаловском поселке Омска неправильно смонтировали остановку

Павильон с крышей разместили на остановке «Поликлиника». Правда, поставили его задом наперед. Соответствующая фотография появилась в социальных сетях. Местные жители при этом даже не заходят на этот участок, а предпочитают ожидать транспорт рядом. В пресс-службе администрации Омска заявили, что каркас временно поставлен таким образом. По словам работников мэрии, конструкцию установили задом наперед из-за того, что у подрядчика сломался кран.

Задом к дороге. В Чкаловском поселке Омска неправильно смонтировали остановку
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Новость №2. Купаться запрещено. Омские пляжи снова не соответствуют санитарному законодательству

На омских пляжах проверили воду с песком и признали их опасными для здоровья. Роспотребнадзор подвел итоги проверки главных пляжей столицы региона с привлечением лаборатории. Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» проверила качество воды на пяти пляжах: «Центральном I», «Центральном II», «Советском», «Кировском» и «Первомайском».

Купаться запрещено. Омские пляжи снова не соответствуют санитарному законодательству
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Новость №3. Омские врачи спасли пенсионерку от инфаркта, который маскировался под панкреатит

В пресс-службе минздрава рассказали о спасении 72-летней женщины. Она поступила в медсанчасть № 4 с подозрением на панкреатит, однако так казалось при первых наблюдениях. В приемном отделении заподозрили панкреатит и отправили пациентку в реанимацию. Сначала ей сделали ЭКГ, результаты которого вызвали сомнения у фельдшера, который привез женщину по скорой. Были признаки проблем с сердцем, так что медики провели еще ряд обследований, и в итоге выявили инфаркт.

Омские врачи спасли пенсионерку от инфаркта, который маскировался под панкреатит
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Итоги дня
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