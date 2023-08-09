Остановка «задом к дороге», (не)чистые пляжи и инфаркт под прикрытием. Омск сегодня

В пресс-службе минздрава рассказали о спасении 72-летней женщины. Она поступила в медсанчасть № 4 с подозрением на панкреатит, однако так казалось при первых наблюдениях. В приемном отделении заподозрили панкреатит и отправили пациентку в реанимацию. Сначала ей сделали ЭКГ, результаты которого вызвали сомнения у фельдшера, который привез женщину по скорой. Были признаки проблем с сердцем, так что медики провели еще ряд обследований, и в итоге выявили инфаркт.