Омское УДХБ сэкономило на дорожной разметке почти 25 млн рублей

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В Омске «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» выбрало подрядчика для нанесения дорожной разметки на городских улицах. На торги заявилось шесть участников, однако из-за поступившей жалобы временно пришлось приостановить определение поставщика.
Жалобу оставило ООО «Стим-Казань», которое заявило, что его заявку необоснованно отклонили. Комиссия посчитала, что компания из Казани не отвечает установленным требованиям и не имеет опыта работы по ремонту и содержанию дорог. «Стим-Казань» представила в качестве опровержения этого факта выполненный договор субподряда. Однако антимонопольщики признали жалобу необоснованной и возобновили определение подрядчика.
В итоге контракт от омского УДХБ получило общество с ограниченной ответственностью «Дороги Урала», зарегистрированное в Свердловской области. Компания снизила начальную цену с 65,7 млн до 41,09 млн рублей.
Уральцам предстоит обновить дорожную разметку на 47 улицах во всех округах Омска. На выполнение работ у подрядчика будет чуть больше двух месяцев. Нанести разметку по всем адресам нужно до 15 октября 2023 года. Причем 85% от объема работ следует сделать до 14 сентября.
«Дороги Урала» зарегистрировали в январе 2017 года. Учредителями компании являются Евгений Лобанов и Анна Золотова. По итогам прошлого года выручка уральской фирмы составила 884 тысячи рублей (уменьшилась на 23%). В 2023 году у ООО «Дороги Урала» уже есть три подряда по нанесению дорожной разметки на территории Новосибирской области и Республики Марий Эл. Сумма контрактов — от 49 до 70 млн рублей.
Напомним, что на отсутствие разметки на дорогах Омска и области первым делом, как приехал в регион, обратил внимание врио губернатора Виталий Хоценко. В конце апреля в своем телеграме Хоценко написал о большом количестве жалоб омичей на растаявшую вместе со снегом разметку. Исправлять ситуацию и решать проблему с разметкой врио губернатора поручил минтранспорта, управлению дорожного хозяйства и городской администрации.