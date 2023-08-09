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Омское УДХБ сэкономило на дорожной разметке почти 25 млн рублей

9 августа 2023, 10:32
Фото: Город55
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Начальная цена контракта составляла 65,7 млн рублей.

В Омске «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» выбрало подрядчика для нанесения дорожной разметки на городских улицах. На торги заявилось шесть участников, однако из-за поступившей жалобы временно пришлось приостановить определение поставщика.

Жалобу оставило ООО «Стим-Казань», которое заявило, что его заявку необоснованно отклонили. Комиссия посчитала, что компания из Казани не отвечает установленным требованиям и не имеет опыта работы по ремонту и содержанию дорог. «Стим-Казань» представила в качестве опровержения этого факта выполненный договор субподряда. Однако антимонопольщики признали жалобу необоснованной и возобновили определение подрядчика.

В итоге контракт от омского УДХБ получило общество с ограниченной ответственностью «Дороги Урала», зарегистрированное в Свердловской области. Компания снизила начальную цену с 65,7 млн до 41,09 млн рублей.

Список улиц, где обновят дорожную разметку

Уральцам предстоит обновить дорожную разметку на 47 улицах во всех округах Омска. На выполнение работ у подрядчика будет чуть больше двух месяцев. Нанести разметку по всем адресам нужно до 15 октября 2023 года. Причем 85% от объема работ следует сделать до 14 сентября.

«Дороги Урала» зарегистрировали в январе 2017 года. Учредителями компании являются Евгений Лобанов и Анна Золотова. По итогам прошлого года выручка уральской фирмы составила 884 тысячи рублей (уменьшилась на 23%). В 2023 году у ООО «Дороги Урала» уже есть три подряда по нанесению дорожной разметки на территории Новосибирской области и Республики Марий Эл. Сумма контрактов — от 49 до 70 млн рублей.

Напомним, что на отсутствие разметки на дорогах Омска и области первым делом, как приехал в регион, обратил внимание врио губернатора Виталий Хоценко. В конце апреля в своем телеграме Хоценко написал о большом количестве жалоб омичей на растаявшую вместе со снегом разметку. Исправлять ситуацию и решать проблему с разметкой врио губернатора поручил минтранспорта, управлению дорожного хозяйства и городской администрации.

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#Юлия Истомина#УДХБ#Дорожная разметка#Подрядчик#Контракт#Общество#Город#Новости#Омск
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