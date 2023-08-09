Омское УДХБ сэкономило на дорожной разметке почти 25 млн рублей

«Дороги Урала» зарегистрировали в январе 2017 года. Учредителями компании являются Евгений Лобанов и Анна Золотова. По итогам прошлого года выручка уральской фирмы составила 884 тысячи рублей (уменьшилась на 23%). В 2023 году у ООО «Дороги Урала» уже есть три подряда по нанесению дорожной разметки на территории Новосибирской области и Республики Марий Эл. Сумма контрактов — от 49 до 70 млн рублей.