Омский Роспотребнадзор предупредил о появлении нового штамма коронавируса

Пока что нет информации о появлении «эриса» в России. Напомним, что глава ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус сделал заявление в мае 2023 года о том, что пандемия COVID-19 закончилась. О том, что ситуация действительно стабилизировалась, говорят статистические данные: в Омской области по итогам 2022 года практически в три раза сократилась смертность от коронавируса.