Омский Роспотребнадзор предупредил о появлении нового штамма коронавируса

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
В региональном Роспотребнадзоре, ссылаясь на информацию ВОЗ, рассказали о появлении нового штамма коронавируса. Он называется «эрис». Представители ВОЗ добавили его в список для постоянного отслеживания.
У экспертов есть опасения, что этот подвид COVID-19 мог перенять наиболее опасные свойства своего предшественника — «омикрона». Он способен быстро распространяться по всему миру и быстро передаваться от зараженного к здоровому. При этом подвид такой силы, что может избегать иммунную систему.
Первые симптомы заболевания «эрис» — сильный насморк, головные боли, усталость, чихание и боль в горле. Медики отмечают, что его можно легко спутать с обычной ОРВИ. При этом почти нет у заболевших коронавирусом симптомов, которые раньше считались стандартными. К этому относятся одышка, потеря обоняния и повышенная температура тела.
«В настоящее время большинство пациентов с COVID-19 имеют легкую форму заболевания и обычно выздоравливают через несколько недель», — отметили в Роспотребнадзоре.
Пока что нет информации о появлении «эриса» в России. Напомним, что глава ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус сделал заявление в мае 2023 года о том, что пандемия COVID-19 закончилась. О том, что ситуация действительно стабилизировалась, говорят статистические данные: в Омской области по итогам 2022 года практически в три раза сократилась смертность от коронавируса.
Ранее Город55 писал об омичке, которая лечилась от COVID-19 в тот период, когда об этом заболевании многие уже забыли.