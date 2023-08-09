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Published Сегодня, 08:20

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Омский Роспотребнадзор предупредил о появлении нового штамма коронавируса

9 августа 2023, 08:20
Фото: Город55
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Пока что его не регистрировали на территории РФ.
Сюжет
COVID-19

В региональном Роспотребнадзоре, ссылаясь на информацию ВОЗ, рассказали о появлении нового штамма коронавируса. Он называется «эрис». Представители ВОЗ добавили его в список для постоянного отслеживания.

У экспертов есть опасения, что этот подвид COVID-19 мог перенять наиболее опасные свойства своего предшественника — «омикрона». Он способен быстро распространяться по всему миру и быстро передаваться от зараженного к здоровому. При этом подвид такой силы, что может избегать иммунную систему.

Первые симптомы заболевания «эрис» — сильный насморк, головные боли, усталость, чихание и боль в горле. Медики отмечают, что его можно легко спутать с обычной ОРВИ. При этом почти нет у заболевших коронавирусом симптомов, которые раньше считались стандартными. К этому относятся одышка, потеря обоняния и повышенная температура тела.

«В настоящее время большинство пациентов с COVID-19 имеют легкую форму заболевания и обычно выздоравливают через несколько недель», — отметили в Роспотребнадзоре.

Пока что нет информации о появлении «эриса» в России. Напомним, что глава ВОЗ Тедрос Адан Гебреисус сделал заявление в мае 2023 года о том, что пандемия COVID-19 закончилась. О том, что ситуация действительно стабилизировалась, говорят статистические данные: в Омской области по итогам 2022 года практически в три раза сократилась смертность от коронавируса.

Ранее Город55 писал об омичке, которая лечилась от COVID-19 в тот период, когда об этом заболевании многие уже забыли.

«ПЦР-тест меня сдал». Как омичка поборола ковид, когда про ковид все забыли
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#Алина Ясинская#Здоровье#COVID-19#Коронавирус#Роспотребнадзор#Штамм#Новости#Россия#Омская область#Общество
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