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Омская прокуратура проверит ДТП с автобусом, в котором пострадали 6 человек

9 августа 2023, 10:53
Фото: Прокуратура Омской области
В автобусе в момент аварии находились 20 пассажиров.

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали 6 человек. Напомним, авария произошла сегодня, 9 августа, на улице Конева.

По предварительным данным, 18-летний водитель за рулем «ВАЗ» не уступил дорогу автобусу «Нефаз», ехавшему по маршруту № 24. ДТП произошло около часа дня. В результате аварии, четверо пассажиров автобуса, водитель и пассажирка «ВАЗа» обратились за медицинской помощью.

«В настоящее время правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия по выяснению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в целях правовой оценки действий лица, его допустившего», — сообщили в прокуратуре.
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#Евгений Игишев#Омск#Прокуратура#ДТП#Происшествия#Общество#Проверка#Видео
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