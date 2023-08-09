Омская прокуратура проверит ДТП с автобусом, в котором пострадали 6 человек

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали 6 человек. Напомним, авария произошла сегодня, 9 августа, на улице Конева.
По предварительным данным, 18-летний водитель за рулем «ВАЗ» не уступил дорогу автобусу «Нефаз», ехавшему по маршруту № 24. ДТП произошло около часа дня. В результате аварии, четверо пассажиров автобуса, водитель и пассажирка «ВАЗа» обратились за медицинской помощью.
«В настоящее время правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия по выяснению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в целях правовой оценки действий лица, его допустившего», — сообщили в прокуратуре.