Омская прокуратура проверит ДТП с автобусом, в котором пострадали 6 человек

По предварительным данным, 18-летний водитель за рулем «ВАЗ» не уступил дорогу автобусу «Нефаз», ехавшему по маршруту № 24. ДТП произошло около часа дня. В результате аварии, четверо пассажиров автобуса, водитель и пассажирка «ВАЗа» обратились за медицинской помощью.