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Омичей предупредили о кратковременном отключении телевещания

9 августа 2023, 09:25
Фото: 1MI
До 11 августа на территории региона возможны перерывы трансляции телерадиосигнала.

Об этом сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС). Помехи возможны не только в Омске, но и в области. Вещание может кратковременно прерываться на первых 20 цифровых каналах. В их числе: «Первый», «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Россия 24», «ТВ Центр», «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний» и другие. Отметим, что также подвержены перебоям 12 канал и телеканал Солнце.

В Омске перерывы в вещании продолжатся до 11 августа, с 6:00 до 14:00 часов каждого дня.

В селе Одесское перебои ожидаются завтра, 10 августа, также с 6:00 до 14:00.

В Полтавке на день позже, 11 августа, с таким же временным интервалом.

В РТРС сообщают, что проблемы связаны с профилактическими и плановыми работами, которые потребуют отключения оборудования. Телерадиосеть приносит зрителям извинения за возможные неудобства.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Телевидение#Телеканал#Телевещание#Телемост#Телесигнал#Телевидение Омск#Цифровое телевидение#Вещание#Трансляция
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