Омичей предупредили о кратковременном отключении телевещания

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Об этом сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС). Помехи возможны не только в Омске, но и в области. Вещание может кратковременно прерываться на первых 20 цифровых каналах. В их числе: «Первый», «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Россия 24», «ТВ Центр», «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний» и другие. Отметим, что также подвержены перебоям 12 канал и телеканал Солнце.
В Омске перерывы в вещании продолжатся до 11 августа, с 6:00 до 14:00 часов каждого дня.
В селе Одесское перебои ожидаются завтра, 10 августа, также с 6:00 до 14:00.
В Полтавке на день позже, 11 августа, с таким же временным интервалом.
В РТРС сообщают, что проблемы связаны с профилактическими и плановыми работами, которые потребуют отключения оборудования. Телерадиосеть приносит зрителям извинения за возможные неудобства.