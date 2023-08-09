Омичей предупредили о кратковременном отключении телевещания

Об этом сообщила Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС). Помехи возможны не только в Омске, но и в области. Вещание может кратковременно прерываться на первых 20 цифровых каналах. В их числе: «Первый», «Россия 1», «МАТЧ!», НТВ, «Россия 24», «ТВ Центр», «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний» и другие. Отметим, что также подвержены перебоям 12 канал и телеканал Солнце.