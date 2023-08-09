Омичам предлагают выбрать название первого кадрового конкурса в Сибири

Врио губернатора Виталий Хоценко предложил жителям Омской области выбрать название первого в Сибири кадрового конкурса. В рамках него соберутся люди, готовые работать на благо региона, в том числе заниматься его инфраструктурой, внедрением новых идей, а также развитием проектов и инициатив.