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Омичам предлагают выбрать название первого кадрового конкурса в Сибири

9 августа 2023, 04:39
Фото: правительство Омской области
Виталий Хоценко создал опрос в своем телеграм-канале.

Врио губернатора Виталий Хоценко предложил жителям Омской области выбрать название первого в Сибири кадрового конкурса. В рамках него соберутся люди, готовые работать на благо региона, в том числе заниматься его инфраструктурой, внедрением новых идей, а также развитием проектов и инициатив.

В Омской области есть кадровый дефицит в здравоохранении, образовании, промышленности. Необходимы и грамотные управленцы. Найти этих и других специалистов как раз поможет кадровый конкурс.

Омичам предлагают определиться с названием конкурса, на выбор есть пять вариантов: «Время твоих возможностей», «Кадры решают», «Кадры 55», «ОК (Омские кадры)» и «Омская область: ПРОдвижение». Об этом Хоценко сообщил в своем телеграм-канале.

Также с помощью этого проекта образуется площадка для налаживания связи между властью и населением. Омичи смогут представить предложения по улучшению условий жизни в регионе, отмечают в пресс-службе областного правительства.

Участвовать в конкурсе будут россияне с высшим образованием, в том числе молодые специалисты и участники СВО. Победителей занесут в кадровый резерв региона.

Виталий Хоценко рассказал о новом кадровом конкурсе в Омской области
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#Алина Ясинская#Политика#Новости#Омская область#Виталий Хоценко
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