Один из ресторанов в центре Омска закрылся после пожара на Ленина

Как сообщили в профильном министерстве, сообщение о возгорании поступило в 18:52. Ликвидировать пожар удалось только к 05:02. В подвале размером 6×10 м оказались повреждены вещи и внутренняя отделка, электрический кабель. На первом этаже пришлось разобрать внутреннюю перегородку санузла. Огонь закоптил стены не только на первом, но и втором этажах.