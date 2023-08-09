Один из ресторанов в центре Омска закрылся после пожара на Ленина

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Published Сегодня, 03:01
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Вчера вечером, 8 августа, в одном из зданий на Любинском проспекте случилось возгорание. По данным регионального МЧС, в подвале дома по улице Ленина, 14 загорелась электрощитовая.
В этом здании находится ресторан «Розы-Морозы». Как сообщили в официальном сообществе, сегодня, 9 августа, заведение работать не будет.
«Мы немного пострадали, но совсем незначительно», — отметили представители «Роз-Мороз».
Персонал ждет, когда в здании восстановят электричество. В скором времени ресторан вернется к работе. Напомним, что в «Розах-Морозах», когда начался пожар, находилось 35 человек. Гости и работники заведения эвакуировались своими силами, никто не пострадал.
Как сообщили в профильном министерстве, сообщение о возгорании поступило в 18:52. Ликвидировать пожар удалось только к 05:02. В подвале размером 6×10 м оказались повреждены вещи и внутренняя отделка, электрический кабель. На первом этаже пришлось разобрать внутреннюю перегородку санузла. Огонь закоптил стены не только на первом, но и втором этажах.
О точной причине пожара станет известно позже. Эксперты также оценят материальный ущерб.