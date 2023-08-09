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Один из ресторанов в центре Омска закрылся после пожара на Ленина

9 августа 2023, 03:01
Фото: предоставлено Городу55
В заведении пока нет электричества.

Вчера вечером, 8 августа, в одном из зданий на Любинском проспекте случилось возгорание. По данным регионального МЧС, в подвале дома по улице Ленина, 14 загорелась электрощитовая.

В этом здании находится ресторан «Розы-Морозы». Как сообщили в официальном сообществе, сегодня, 9 августа, заведение работать не будет.

«Мы немного пострадали, но совсем незначительно», — отметили представители «Роз-Мороз».

Персонал ждет, когда в здании восстановят электричество. В скором времени ресторан вернется к работе. Напомним, что в «Розах-Морозах», когда начался пожар, находилось 35 человек. Гости и работники заведения эвакуировались своими силами, никто не пострадал.

Как сообщили в профильном министерстве, сообщение о возгорании поступило в 18:52. Ликвидировать пожар удалось только к 05:02. В подвале размером 6×10 м оказались повреждены вещи и внутренняя отделка, электрический кабель. На первом этаже пришлось разобрать внутреннюю перегородку санузла. Огонь закоптил стены не только на первом, но и втором этажах.

О точной причине пожара станет известно позже. Эксперты также оценят материальный ущерб.

В ресторане на центральной улице Омска случился пожар
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Город#Пожары#Ресторан#Возгорание
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