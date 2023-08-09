Оборот SberPay Online среди сибирских клиентов в 2023 году превысил 7,2 млрд рублей

«Сервис SberPay Online — максимально упрощает и ускоряет нашим клиентам путь от выбора необходимого товара до его оплаты. Теперь не нужно вводить реквизиты карты и ждать push-уведомления с подтверждением — достаточно при оформлении заказа выбрать способ оплаты через SberPay и оплатить покупку в мобильном приложении Сбера. Кроме того, при таком способе оплаты клиентские данные не проходят через сторонние сервисы обработки, что делает данную операцию безопаснее».