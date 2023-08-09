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Оборот SberPay Online среди сибирских клиентов в 2023 году превысил 7,2 млрд рублей

9 августа 2023, 11:12
Фото: 1MI
Клиенты Сибирского Сбера с начала года оплатили через SberPay Online покупки на сумму свыше 7,2 млрд рублей — это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Кроме того, почти вдвое выросло и количество транзакций — с начала года клиенты сервиса использовали данный способ оплаты свыше 4,6 миллиона раз.

Жители Красноярского края могут бесконтактно оплатить коммунальные платежи и приобрести авиабилеты компании NordStar, а через Новосибирских партнеров можно купить билеты на развлекательные мероприятия и товары для здоровья. Всего же оплата через SberPay Online доступна более, чем на шести тысячах интернет-ресурсов сибирских партнеров Сбера.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сервис SberPay Online — максимально упрощает и ускоряет нашим клиентам путь от выбора необходимого товара до его оплаты. Теперь не нужно вводить реквизиты карты и ждать push-уведомления с подтверждением — достаточно при оформлении заказа выбрать способ оплаты через SberPay и оплатить покупку в мобильном приложении Сбера. Кроме того, при таком способе оплаты клиентские данные не проходят через сторонние сервисы обработки, что делает данную операцию безопаснее».

 

#Омск#Омская область#Общество#Экономика
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