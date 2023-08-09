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Объявлен конкурс на должность председателя Арбитражного суда Омской области

9 августа 2023, 07:47
Фото: 1MI
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В настоящее время председателем является Евгений Поликарпов. Он входит в сотню самых влиятельных людей региона по версии Города55.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила конкурс должность председателя Арбитражного суда Омской области. Документы от претендентов принимают до 8 сентября.

В настоящее время главой омского арбитража является Евгений Поликарпов. Он входит в сотню влиятельных людей региона по версии Города55. Владимир Путин подписал указ о назначении Поликарпова председателем Арбитражного суда Омской области в марте 2018 года.

Срок полномочий судей составляет 6 лет. До Евгения Поликарпова главой Арбитражного суда была Ирина Сорокина.

Путин назначил Поликарпова главой омского арбитража
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#Евгений Игишев#Омск#Суд#Арбитражный суд#Председатель#Председатель суда#Общество#Омская область
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