Объявлен конкурс на должность председателя Арбитражного суда Омской области

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила конкурс должность председателя Арбитражного суда Омской области. Документы от претендентов принимают до 8 сентября.
В настоящее время главой омского арбитража является Евгений Поликарпов. Он входит в сотню влиятельных людей региона по версии Города55. Владимир Путин подписал указ о назначении Поликарпова председателем Арбитражного суда Омской области в марте 2018 года.
Срок полномочий судей составляет 6 лет. До Евгения Поликарпова главой Арбитражного суда была Ирина Сорокина.