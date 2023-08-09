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Не только ради Аллеи олимпийцев. В центре Омска перекроют движение из-за Шторм-Феста

9 августа 2023, 11:19
Фото: 1MI
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В Омске перекроют дороги возле Соборной площади из-за фестиваля «ШТОРМ FEST»

Водителей просят заранее планировать маршруты.

В Омске для проведения фестиваля «ШТОРМ FEST» перекроют дороги возле Соборной площади, сообщили в администрации города.

Движение ограничат с полуночи 11 августа до 15 часов 13 августа от площади Победы до улицы Интернациональной, на улице Тарской от улицы Ленина до улицы Спартаковской, в Банковском переулке от улицы Певцова до Соборной площади, на улице Ивана Алексеева от Соборной площади до улицы Красина.

В субботу, 12 августа, с 10 до 16 часов будет закрыто движение по улице Герцена от улицы Интернациональной до улицы Ленина.

На участках также будет запрещена парковка. Подробнее о перекрытии на схеме ниже:

Напомним, что 12 августа также перекроют движение в центре города ради открытия Аллеи олимпийцев.

12 августа ради открытия Аллеи олимпийцев перекроют половину центра Омска
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#Евгений Игишев#Общество#Город#Омск#Омская область#Дороги#Перекрытые дороги#Транспорт#Шторм Fest#Шторм
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