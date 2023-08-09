Не только ради Аллеи олимпийцев. В центре Омска перекроют движение из-за Шторм-Феста

Движение ограничат с полуночи 11 августа до 15 часов 13 августа от площади Победы до улицы Интернациональной, на улице Тарской от улицы Ленина до улицы Спартаковской, в Банковском переулке от улицы Певцова до Соборной площади, на улице Ивана Алексеева от Соборной площади до улицы Красина.