Не только ради Аллеи олимпийцев. В центре Омска перекроют движение из-за Шторм-Феста

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В Омске для проведения фестиваля «ШТОРМ FEST» перекроют дороги возле Соборной площади, сообщили в администрации города.
Движение ограничат с полуночи 11 августа до 15 часов 13 августа от площади Победы до улицы Интернациональной, на улице Тарской от улицы Ленина до улицы Спартаковской, в Банковском переулке от улицы Певцова до Соборной площади, на улице Ивана Алексеева от Соборной площади до улицы Красина.
В субботу, 12 августа, с 10 до 16 часов будет закрыто движение по улице Герцена от улицы Интернациональной до улицы Ленина.
На участках также будет запрещена парковка. Подробнее о перекрытии на схеме ниже:
Напомним, что 12 августа также перекроют движение в центре города ради открытия Аллеи олимпийцев.