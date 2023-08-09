Наталия Белохвостикова рассказала об отношениях с Верой Васильевой

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Наталия Белохвостикова рассказала о своем тесном взаимоотношении с Верой Васильевой, заметной личности кино и театральной сцены. Наталия встречалась с Верой не только на съемочной площадке, но и в личной жизни, их связь была особенно тесной. В интервью для издания «360» она выразила свои чувства и сожаление по поводу ухода своей коллеги.
«Мне трудно описать, насколько уникальной была эта женщина. Её доброта, её отношение к миру, её искренняя улыбка, которая приветствовала каждого. Такие люди — настоящая редкость. Они поднимаются над сплетнями и шумом. Вера Васильева была поистине иным, из другого мира», — поделилась актриса.
Наталия Белохвостикова охарактеризовала Веру Васильеву как великую женщину и близкого, родного для нее человека. Они впервые снялись вместе в фильме «Легенда о Тиле. Фильм второй — Да здравствуют нищие!» еще в юности, и после этого их связь продолжалась через совместную работу и встречи на спектаклях. Белохвостикова выразила глубокие соболезнования семье Васильевой.
Театр сатиры объявил о смерти Веры Васильевой 9 августа. В течение своей богатой карьеры актриса исполнила более 60 ролей на театральной сцене и более 40 ролей в кино.