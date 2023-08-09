Наталия Белохвостикова рассказала об отношениях с Верой Васильевой

Наталия Белохвостикова рассказала о своем тесном взаимоотношении с Верой Васильевой, заметной личности кино и театральной сцены. Наталия встречалась с Верой не только на съемочной площадке, но и в личной жизни, их связь была особенно тесной. В интервью для издания «360» она выразила свои чувства и сожаление по поводу ухода своей коллеги.