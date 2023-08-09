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На «Семиреченской базе снабжения» сменился директор

9 августа 2023, 05:14
Фото: 1MI
иллюстрация
Теперь фирмой руководит Сергей Гуменников.

В открытом акционерном обществе «Семиреченская база снабжения» на днях сменилось руководство. С 8 августа пост директора в этой фирме занимает Сергей Гуменников, сменивший Наталью Баканову. Последняя руководила ОАО всего 9 месяцев, с 1 ноября 2022 года.

«Семиреченская база снабжения» зарегистрирована в поселке Большеречье. Это крупная компания, годовой доход которой превышает 2 млрд рублей. Специализируется она на оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами. Учредителем компании является Тамир Алимбаев, президент корпорации «Енисей» и глава омской татарской автономии. По итогам 2022 года он вошел в первую десятку богатейших людей Омска.

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#Николай Эйхвальд#Семиреченская база снабжения#Бизнес#Новости
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