На «Семиреченской базе снабжения» сменился директор

«Семиреченская база снабжения» зарегистрирована в поселке Большеречье. Это крупная компания, годовой доход которой превышает 2 млрд рублей. Специализируется она на оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами. Учредителем компании является Тамир Алимбаев, президент корпорации «Енисей» и глава омской татарской автономии. По итогам 2022 года он вошел в первую десятку богатейших людей Омска.