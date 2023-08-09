Муж москвички, погибшей при наезде электровелосипеда, раскрыл детали происшествия

Александр отметил: «Это больше ошибка врачей… Врачи делали УЗИ и обнаружили тромб. И некий человек, который занимается этими всеми делами, выбрал метод уколов… И в пятницу вечером она написала, что ложится спать, а в субботу в 01:30 она умерла. У нее печень, почки отказали, то есть тромб улетел, попал в легкие, в сердце», — разъяснил муж погибшей.