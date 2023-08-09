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Муж москвички, погибшей при наезде электровелосипеда, раскрыл детали происшествия

9 августа 2023, 08:11
Муж погибшей москвички, которую сбил курьер на электровелосипеде, предоставил дополнительные сведения о смерти своей супруги. Мужчина указал на возможную ошибку врачей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в центре Москвы на Нижней Красносельской улице, где курьер на электровелосипеде совершил наезд на женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Вместо вызова скорой помощи и оказания помощи пострадавшей, водитель решил скрыться с места происшествия, пишет 360tv.ru.

По информации из столичной прокуратуры, женщина скончалась в больнице от полученных травм. Ее супруг, Александр, рассказал, что после ДТП женщине был диагностирован перелом ноги со смещением. После операции врачи обнаружили тромб.

Александр отметил: «Это больше ошибка врачей… Врачи делали УЗИ и обнаружили тромб. И некий человек, который занимается этими всеми делами, выбрал метод уколов… И в пятницу вечером она написала, что ложится спать, а в субботу в 01:30 она умерла. У нее печень, почки отказали, то есть тромб улетел, попал в легкие, в сердце», — разъяснил муж погибшей.

Подозреваемого курьера, совершившего наезд, выявили с помощью камер видеонаблюдения и задержали. В настоящее время он находится под стражей, ожидая расследования дела.

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