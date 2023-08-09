Люди на первом месте: Денис Сафин о приоритетах «Уральской Стали»

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
После объединения новотроицкого металлургического комбината «Уральская Сталь» с Загорским трубным заводом управляющая компания холдинга запустила комплексную инвестпрограмму, направленную на развитие производства, улучшение условий труда и реализацию социальных проектов в городе.
Общая сумма инвестиций на ближайшие 5 лет составит около 100 миллиардов рублей. Как подчеркнул генеральный директор управляющей компании Денис Сафин, главным приоритетом данной инвестиционной программы является поддержка работников. Об этом пишет aif.ru.
«Уральская Сталь» — это прежде всего люди, — отмечает Денис Сафин, — мы это знаем и ценим. Именно поэтому забота о благополучии работников и членов их семей — один из основных приоритетов, который мы определили при выработке стратегии развития комбината».
С начала текущего года уже произошло второе увеличение заработной платы для сотрудников. Распределение средств было организовано так, чтобы наибольшую прибавку получили работники с наименьшим доходом. Для определенных специальностей повышение составило даже до 22%. Кроме того, на предприятии действуют другие меры поощрения сотрудников, включая повышение окладов для наиболее сложных направлений работы и возмещение расходов на питание.
«Наша цель на ближайшие несколько лет — сделать так, чтобы людям на комбинате было комфортно работать, а в городе — жить», — отметил Денис Сафин.
Он также добавил, что совместно с руководством города планируется вкладывать ресурсы в развитие городской среды.
По инициативе компании начнет работу агентство развития Новотроицка с целью реализации проектов по улучшению окружающей среды, предоставления качественных социальных услуг и поддержки развития бизнеса.
Кроме реализации собственных проектов, компания также проводит ежегодный конкурс «Хорошие дела». Победители получают гранты на реализацию полезных инициатив.