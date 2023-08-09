Люди на первом месте: Денис Сафин о приоритетах «Уральской Стали»

С начала текущего года уже произошло второе увеличение заработной платы для сотрудников. Распределение средств было организовано так, чтобы наибольшую прибавку получили работники с наименьшим доходом. Для определенных специальностей повышение составило даже до 22%. Кроме того, на предприятии действуют другие меры поощрения сотрудников, включая повышение окладов для наиболее сложных направлений работы и возмещение расходов на питание.