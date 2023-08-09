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Купаться запрещено. Омские пляжи снова не соответствуют санитарному законодательству

9 августа 2023, 13:18
Фото: 1MI

На омских пляжах проверили воду с песком и признали их опасными для здоровья

Роспотребнадзор подвел итоги проверки главных пляжей столицы региона с привлечением лаборатории.

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» проверила качество воды на пяти пляжах: «Центральном I», «Центральном II», «Советском», «Кировском» и «Первомайском».

На сегодня исследовано 40 проб воды, из них не соответствуют:

  • по микробиологическим показателям (ОКБ, E.coli) 16 проб;
  • по санитарно-химическим показателям (железо) 50 проб;
  • по паразитологическим показателям (цисты простейших) 5 проб.

Также исследовано 10 проб песка:

  • по паразитологическим показателям (яйца Toxocara spp.) — 4 пробы не соответствуют,
  • по микробиологическим и санитарно-химическим показателям все пробы соответствуют.

В результате проверки Роспотребнадзор заключил, что вода на всех пляжах периодически не соответствует допустимым гигиеническим нормам, поэтому не рекомендована для купания. Также опасно ее заглатывание. Оно может грозить заражением острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими болезнями.

Была проверена вода и в питьевых фонтанчиках. Здесь опасности нет — все исследованные пробы соответствуют санитарному законодательству.

Роспотребнадзор просит омичей внимательнее относиться к табличкам «Купаться запрещено». Наличие этого знака говорит о том, что вода на таком пляже опасна для купания и не соответствует нормам.

Грозит гепатитом и вирусными инфекциями. Роспотребнадзор проверил омские пляжи
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область
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