Купаться запрещено. Омские пляжи снова не соответствуют санитарному законодательству

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» проверила качество воды на пяти пляжах: «Центральном I», «Центральном II», «Советском», «Кировском» и «Первомайском».
На сегодня исследовано 40 проб воды, из них не соответствуют:
Также исследовано 10 проб песка:
В результате проверки Роспотребнадзор заключил, что вода на всех пляжах периодически не соответствует допустимым гигиеническим нормам, поэтому не рекомендована для купания. Также опасно ее заглатывание. Оно может грозить заражением острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими болезнями.
Была проверена вода и в питьевых фонтанчиках. Здесь опасности нет — все исследованные пробы соответствуют санитарному законодательству.
Роспотребнадзор просит омичей внимательнее относиться к табличкам «Купаться запрещено». Наличие этого знака говорит о том, что вода на таком пляже опасна для купания и не соответствует нормам.