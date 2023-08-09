Купаться запрещено. Омские пляжи снова не соответствуют санитарному законодательству

В результате проверки Роспотребнадзор заключил, что вода на всех пляжах периодически не соответствует допустимым гигиеническим нормам, поэтому не рекомендована для купания. Также опасно ее заглатывание. Оно может грозить заражением острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими болезнями.