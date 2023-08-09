Компании Золотова одобрили проект строительства еще одного дома в омском «Амуре-2»

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 06:19
В новом жилом микрорайоне «Амурский» (Амур-2) собираются строить еще один многоэтажный дом. Как стало известно Городу55, компания Олега Золотова получила положительное заключение экспертизы на проект строительства жилого дома №12 в микрорайоне №3.
Проект разрабатывало «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон „Восточное“». Фирмой с уставным капиталом в 1 млн рублей владеет Евгения Золотова. По итогам прошлого года выручка «Стройбетона „Восточное“» составила 2,6 млрд рублей, уменьшившись на 5%. Чистая прибыль наоборот увеличилась на 15% до 605,5 млн рублей.
Застройщик — «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон „Северное“». Компанию Олег Золотов зарегистрировал в декабре 2021 года.
Отметим, что на проект строительства жилого дома №11 в микрорайоне №3 положительное заключение экспертизы выдали в феврале 2023 года. А разрешение на его строительство «Стройбетон» получил только 25 мая 2023 года.
Ранее омский минстрой показал, как будут застраивать микрорайон «Амурский-2» в ближайшее время. В течение 10 лет планируют построить еще 40 жилых домов, социальные учреждения, торговые объекты и обустроить парковую зону.
Город55 при этом рассказывал, что Золотов возвращается к застройке Левого берега. В конце июля его компания — «Стройбетон „Южное“» — получила положительное заключение экспертизы на проект строительства многоэтажного дома № 1 в квартале жилых домов на пересечении улиц Перелета и Шаронова.