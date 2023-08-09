Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Изображение материала

Компании Золотова одобрили проект строительства еще одного дома в омском «Амуре-2»

9 августа 2023, 04:59
Фото: Город55
Иллюстрация
Разработкой проектной документации занималась фирма Евгении Золотовой.

В новом жилом микрорайоне «Амурский» (Амур-2) собираются строить еще один многоэтажный дом. Как стало известно Городу55, компания Олега Золотова получила положительное заключение экспертизы на проект строительства жилого дома №12 в микрорайоне №3.

Проект разрабатывало «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон „Восточное“». Фирмой с уставным капиталом в 1 млн рублей владеет Евгения Золотова. По итогам прошлого года выручка «Стройбетона „Восточное“» составила 2,6 млрд рублей, уменьшившись на 5%. Чистая прибыль наоборот увеличилась на 15% до 605,5 млн рублей.

Застройщик — «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон „Северное“». Компанию Олег Золотов зарегистрировал в декабре 2021 года.

Отметим, что на проект строительства жилого дома №11 в микрорайоне №3 положительное заключение экспертизы выдали в феврале 2023 года. А разрешение на его строительство «Стройбетон» получил только 25 мая 2023 года.

Ранее омский минстрой показал, как будут застраивать микрорайон «Амурский-2» в ближайшее время. В течение 10 лет планируют построить еще 40 жилых домов, социальные учреждения, торговые объекты и обустроить парковую зону.

Город55 при этом рассказывал, что Золотов возвращается к застройке Левого берега. В конце июля его компания — «Стройбетон „Южное“» — получила положительное заключение экспертизы на проект строительства многоэтажного дома № 1 в квартале жилых домов на пересечении улиц Перелета и Шаронова.

Компании Олега Золотова одобрили строительство дома в омском микрорайоне Прибрежный
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Олег Золотов#Евгения Золотова#Строительство#Многоквартирный дом#Экспертиза#Стройбетон#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск
Подпишитесь
В омских Нефтяниках обнаружили семикратное превышение ПДК сероводорода в воздухе
Сегодня, 05:47
В омской «Меге» откроется магазин французско-турецкого бренда LC Waikiki
Сегодня, 05:45
Контракт расторгают. Подрядчик сорвал сроки реконструкции троллейбусного депо в Омске
Вчера, 11:20
Без смартфонов и шпаргалок. Омских чиновников будут тестировать при приеме на службу
Вчера, 11:09
На «Семиреченской базе снабжения» сменился директор
Сегодня, 05:14
Терпите. В середине августа Омскую область накроет еще одна волна аномальной жары
Сегодня, 06:48