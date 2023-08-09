Капли в нос: как правильно использовать

Горячие ванны для ног мгновенно останавливают течение из носа. Когда мы греем ноги в горячей воде, кровь начинает активно циркулировать и отливает от носа к ногам, что помогает освободить носовые пазухи. Кроме того, усиление кровообращения стимулирует иммунитет. Важно помнить, что во время процедуры температура может немного повыситься, поэтому нужно укутаться и лежать под одеялом, чтобы сохранить тепло в организме. Большинство вирусов и бактерий должны выйти естественным путем.