Капли в нос: как правильно использовать

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:02
В начале простуды хорошо помогают капли для носа, которые сужают сосуды и уменьшают выделение слизи. Однако стоит помнить, что такие капли лучше использовать не больше 5 дней подряд, чтобы избежать зависимости от них. Если насморк продолжается после пятого дня, можно начать использовать солевой раствор для промывания носа. Соль поможет снять отек, удалить слизь и бактерии, что сделает дыхание легче.
Горячие ванны для ног мгновенно останавливают течение из носа. Когда мы греем ноги в горячей воде, кровь начинает активно циркулировать и отливает от носа к ногам, что помогает освободить носовые пазухи. Кроме того, усиление кровообращения стимулирует иммунитет. Важно помнить, что во время процедуры температура может немного повыситься, поэтому нужно укутаться и лежать под одеялом, чтобы сохранить тепло в организме. Большинство вирусов и бактерий должны выйти естественным путем.
Процесс совсем прост:
1. Погрузите ноги в таз с горячей водой (46-49°C) на 10 минут для взрослых или 7 минут для детей.
2. Вытрите ноги полотенцем и наденьте теплые носки.
3. Желательно провести 20-30 минут под одеялом после процедуры.