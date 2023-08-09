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Капли в нос: как правильно использовать

9 августа 2023, 09:00
Заложенный нос — это не самая серьезная беда, но все же она может сильно испортить наше самочувствие и мешать наслаждаться жизнью. Как быстро избавиться от этого неприятного состояния, рассказала читателям Pravda.Ru специалист по питанию Анастасия Костомаха.

В начале простуды хорошо помогают капли для носа, которые сужают сосуды и уменьшают выделение слизи. Однако стоит помнить, что такие капли лучше использовать не больше 5 дней подряд, чтобы избежать зависимости от них. Если насморк продолжается после пятого дня, можно начать использовать солевой раствор для промывания носа. Соль поможет снять отек, удалить слизь и бактерии, что сделает дыхание легче.

Горячие ванны для ног мгновенно останавливают течение из носа. Когда мы греем ноги в горячей воде, кровь начинает активно циркулировать и отливает от носа к ногам, что помогает освободить носовые пазухи. Кроме того, усиление кровообращения стимулирует иммунитет. Важно помнить, что во время процедуры температура может немного повыситься, поэтому нужно укутаться и лежать под одеялом, чтобы сохранить тепло в организме. Большинство вирусов и бактерий должны выйти естественным путем.

Процесс совсем прост:

1. Погрузите ноги в таз с горячей водой (46-49°C) на 10 минут для взрослых или 7 минут для детей.

2. Вытрите ноги полотенцем и наденьте теплые носки.

3. Желательно провести 20-30 минут под одеялом после процедуры.

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