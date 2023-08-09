Хоценко: «Запускаем региональную программу по реконструкции электрических сетей»

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
На территории СНТ находятся 330 жилых участков. В дачный сезон на них проживает более 1000 человек, есть и те, кто живет здесь круглогодично. Однако при этом электрические сети были построены давно и нуждаются в замене или ремонте.
В июле, на встрече врио губернатора и Павла Акилина обсуждались вопросы повышения надёжности энергоснабжения в регионе. Тогда Хоценко заметил, что необходим комплексный подход для комфортного проживания в СНТ. Так было принято решение о разработке программы реконструкции электрических сетей на дачных участках.
«Совместно с энергетиками запускаем пилотный проект в СНТ „Пластик“. Сейчас работники Омскэнерго — филиала „Россети Сибирь“ очищают территорию, начинают замену деревянных опор на железобетонные и установку кабелей, всего предстоит проложить 2,1 км», — рассказал Виталий Хоценко.
Главный инженер филиала «Россети Сибирь» «Омскэнерго» Сергей Капитонов пояснил, почему впервые проект решено реализовать именно на этой территории:
«Первой „ласточкой“ СНТ „Пластик“ стало потому, что оно одно из первых к нам обратилось, чтобы мы взяли их к себе на обслуживание. Но мы не могли принять на свой баланс сети СНТ, пока они хотя бы частично не будут соответствовать правилам эксплуатации. Под разработку программы мы провели осмотр сетей и сформировали план работ», — поделился инженер.
Также отмечается, что в СНТ будет установлена интеллектуальная система учета электроэнергии. То есть, у каждого собственника земельного участка будет свой лицевой счет. Это позволит не допустить обезличенного воровства электроэнергии, которое сказывается на расходах всех СНТ.
Собственник 157-го участка Юрий Воронченко уверен, что все изменения к лучшему.
«Моему отцу — ветерану Великой Отечественной войны более 30 лет назад выдали участок здесь. Тогда тут было поле. Постепенно товарищество расстроилось. Но за столько времени линии электропередач, конечно, износились. Теперь, надеемся, что не будем сидеть без света по несколько дней. И раньше за должником, чтобы обрезать электричество, необходимо было бегать. Теперь за неуплату можно будет отключить дистанционно. В общем, все теперь будет по-честному. Большое спасибо!», — сказал Юрий Воронченко.
Все работы по реконструкции сетей в СНТ «Пластик» энергетики планируют завершить в начале сентября.