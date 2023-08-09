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Грязь и горы мусора. Омичи рассказали о состоянии Ново-южного кладбища

9 августа 2023, 09:13
Фото: Предоставлено Городу55
Мусор вываливается на дорогу

Жители Омска пожаловались на свалку и разбитую дорогу у Ново-Южного кладбища

Со слов горожан, мусор с территории мемориального комплекса вывозится редко.

В редакцию Города55 обратились омичи с жалобой на состояние Ново-Южного кладбища на Черлакском тракте. Дорога у мемориального комплекса разбита, а на обочинах образовалась свалка.

«Ново-Южное кладбище являет собой образец бесхозяйственности! Дороги с огромными ямами, заполненными жидкой грязью. Мусорные баки завалены мусором так, что их самих не видно, а мусор вываливается на дорогу», — сообщил омич Владимир Гусев.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омском районе прокуратура направила иск в суд с требованием организовать на кладбище в селе Приветное специальную площадку для сбора мусора. На проблему свалки на кладбище обратили внимание местные жители.

Прокуратура потребовала убрать нетронутые горы мусора на кладбище в Омской области
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#Евгений Игишев#Кладбище#Жалоба#Благоустройство#Общество#Город#Омск#Омская область
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