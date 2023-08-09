Грязь и горы мусора. Омичи рассказали о состоянии Ново-южного кладбища

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В редакцию Города55 обратились омичи с жалобой на состояние Ново-Южного кладбища на Черлакском тракте. Дорога у мемориального комплекса разбита, а на обочинах образовалась свалка.
«Ново-Южное кладбище являет собой образец бесхозяйственности! Дороги с огромными ямами, заполненными жидкой грязью. Мусорные баки завалены мусором так, что их самих не видно, а мусор вываливается на дорогу», — сообщил омич Владимир Гусев.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омском районе прокуратура направила иск в суд с требованием организовать на кладбище в селе Приветное специальную площадку для сбора мусора. На проблему свалки на кладбище обратили внимание местные жители.