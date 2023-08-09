ЕР: Акция «Собери ребенка в школу» по подготовке детей к школе проходит по всей РФ

«В Омской области в рамках партпроекта „Новая школа“ региональное отделение партии проводит Всероссийскую акцию „Собери ребёнка в школу“. Помощь оказывается детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также учащимся в ЛДНР и детям бойцов СВО. Организован сбор школьных принадлежностей для ребят, проживающих в городе Стаханове, который стал подшефным для Омской области после подписания соответствующего соглашения между губернатором нашего региона и мэром луганского города. Тематический транспорт, как и в прошлом году, отправится из Омской области в Стаханов в сентябре.