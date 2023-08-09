ЕР: Акция «Собери ребенка в школу» по подготовке детей к школе проходит по всей РФ

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
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Updated Сегодня, 17:16
В соответствии с условиями акции детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей; детям из новых регионов; а также детям, имеющим инвалидность, и детям участников спецоперации предоставляется помощь от ЕР, передает rostovgazeta.ru.
По всей стране «Единой Россией» было открыто более 4 тысяч пунктов приема школьных принадлежностей, канцтоваров и формы для спортивных занятий. Таким образом, стать участником акции «Собери ребенка в школу» смог каждый желающий. Школьные наборы можно получить в общественных приемных, региональных отделениях ЕР и штабах общественной поддержки. Жителям новых регионов поддержка предоставляется через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах «Единой России» и в пунктах, открытых партией при содействии фонда «Ридовка Помогает!».
По словам Александра Сидякина, главы центрального исполкома ЕР, помощь получили свыше 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить школьными наборами около 200 тысяч ребят. «Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаем им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки», — сообщил руководитель центрисполкома. Об этом сообщает издание rostovgazeta.ru.
Ранее такие мероприятия были проведены в партийных штабах Свердловской, Владимирской, Нижегородской и других областей РФ. В них также приняли участие дети из многодетных и нуждающихся семей.
В новых регионах школьные принадлежности от «Единой России» получили уже 14 тысяч ребят. Кроме того, партия предоставляет школам наборы учебников и книги для библиотек.
«Потребности каждого населенного пункта прорабатываем отдельно. Собираем информацию о том, скольким детям нужна помощь, в чем особенно нуждаются школы», — отметил глава Центрального исполкома ЕР.
Как сообщает сайт ER.RU, также Сидякин заявил, что партия оказывает поддержку в восстановлении школ в новых регионах в рамках народной программы.
«Здания во многих населенных пунктах находятся в плачевном состоянии — подготовить их к 1 сентября помогают наши волонтеры. Объекты, где требуются капитальный ремонт и благоустройство, жители на встречах с кандидатами от „Единой России“ могут предложить включить в региональные блоки народной программы „Единой России“, — сообщил он.
«В Омской области в рамках партпроекта „Новая школа“ региональное отделение партии проводит Всероссийскую акцию „Собери ребёнка в школу“. Помощь оказывается детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также учащимся в ЛДНР и детям бойцов СВО. Организован сбор школьных принадлежностей для ребят, проживающих в городе Стаханове, который стал подшефным для Омской области после подписания соответствующего соглашения между губернатором нашего региона и мэром луганского города. Тематический транспорт, как и в прошлом году, отправится из Омской области в Стаханов в сентябре.
В сборе помощи принимают участие депутаты Государственной думы, Омского городского Совета и Законодательного собрания Омской области, представители верхней палаты российского парламента, крупные омские предприятия. Активно участвуют в этом и члены регионального совета сторонников партии», — сообщил региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Законодательного собрания Омской области Павел Коренной.