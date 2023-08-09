Эндокринолог: как избыточный вес может быть связан с риском развития диабета

Первая группа включает мужчин и женщин старше 45 лет, которые ведут сидячий образ жизни. Также к риску диабета предрасположены женщины, у которых во время беременности был диагностирован гестационный сахарный диабет. При этом важно обратить внимание на людей, у которых есть родственники с диабетом в анамнезе, отметила эксперт, пишет 360tv.ru.