Эндокринолог: как избыточный вес может быть связан с риском развития диабета

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Первая группа включает мужчин и женщин старше 45 лет, которые ведут сидячий образ жизни. Также к риску диабета предрасположены женщины, у которых во время беременности был диагностирован гестационный сахарный диабет. При этом важно обратить внимание на людей, у которых есть родственники с диабетом в анамнезе, отметила эксперт, пишет 360tv.ru.
И последняя группа — это люди с избыточным весом, если индекс массы тела превышает 25. Также зуд слизистых половых органов у женщин может указывать на высокий уровень глюкозы в крови, что также является признаком данного заболевания.