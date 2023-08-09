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Эндокринолог: как избыточный вес может быть связан с риском развития диабета

9 августа 2023, 08:30
Эндокринолог Елена Островская выделила четыре группы людей, у которых высокий риск развития диабета.

Первая группа включает мужчин и женщин старше 45 лет, которые ведут сидячий образ жизни. Также к риску диабета предрасположены женщины, у которых во время беременности был диагностирован гестационный сахарный диабет. При этом важно обратить внимание на людей, у которых есть родственники с диабетом в анамнезе, отметила эксперт, пишет 360tv.ru.

И последняя группа — это люди с избыточным весом, если индекс массы тела превышает 25. Также зуд слизистых половых органов у женщин может указывать на высокий уровень глюкозы в крови, что также является признаком данного заболевания.

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