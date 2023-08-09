Эксперт рассказала, как быстро остановить насморк

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Первый способ — использование капель для носа. Они помогают снизить интенсивность потока слизи из носа. Важно помнить, что сосудосуживающие капли следует использовать только в первые 5 дней болезни, чтобы не вызвать зависимости. После пятого дня можно перейти на использование солевого раствора для промывания носа. Соль поможет уменьшить отек, смыть слизь и бактерии, что облегчит дыхание, рассказала эксперт читателям Pravda.Ru.
Второй способ — горячие ножные ванны. Их можно принимать для быстрого прекращения заложенности носа. Насморк происходит из-за прилива крови к отечной полости носа. Когда мы греем ноги в горячей воде, кровь оттекает от носа к ногам, что снимает заложенность. Также усиленная циркуляция крови улучшает иммунитет. После принятия такой процедуры рекомендуется укутаться и полежать под одеялом, чтобы сохранить тепло в организме. Важно помнить, что греть ноги в горячей воде не следует при повышенной температуре тела.
Третий способ — усиленное горячее питье. Регулярно питайте себя горячей водой или чаем без сахара каждый час, меняя мокрые от пота вещи на сухие. Это поможет разжижить слизь и облегчить ее отход.
В случае, если вы сильно заболели, а нужно быть в форме и работать, можно воспользоваться жаропонижающим средством на основе парацетамола. Оно поможет снять все симптомы простуды, пока ваш иммунитет борется с вирусами и бактериями. Однако не стоит злоупотреблять этими препаратами, так как парацетамол очень токсичен для печени.