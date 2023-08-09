Эксперт рассказала, как быстро остановить насморк

В случае, если вы сильно заболели, а нужно быть в форме и работать, можно воспользоваться жаропонижающим средством на основе парацетамола. Оно поможет снять все симптомы простуды, пока ваш иммунитет борется с вирусами и бактериями. Однако не стоит злоупотреблять этими препаратами, так как парацетамол очень токсичен для печени.