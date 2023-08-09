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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

Эксперт рассказала, как быстро остановить насморк

9 августа 2023, 09:34
На первый взгляд, насморк может показаться незначительной проблемой. Однако он может серьезно повлиять на наше самочувствие. Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала, что есть несколько простых и эффективных способов быстро остановить насморк.

Первый способ — использование капель для носа. Они помогают снизить интенсивность потока слизи из носа. Важно помнить, что сосудосуживающие капли следует использовать только в первые 5 дней болезни, чтобы не вызвать зависимости. После пятого дня можно перейти на использование солевого раствора для промывания носа. Соль поможет уменьшить отек, смыть слизь и бактерии, что облегчит дыхание, рассказала эксперт читателям Pravda.Ru.

Второй способ — горячие ножные ванны. Их можно принимать для быстрого прекращения заложенности носа. Насморк происходит из-за прилива крови к отечной полости носа. Когда мы греем ноги в горячей воде, кровь оттекает от носа к ногам, что снимает заложенность. Также усиленная циркуляция крови улучшает иммунитет. После принятия такой процедуры рекомендуется укутаться и полежать под одеялом, чтобы сохранить тепло в организме. Важно помнить, что греть ноги в горячей воде не следует при повышенной температуре тела.

Третий способ — усиленное горячее питье. Регулярно питайте себя горячей водой или чаем без сахара каждый час, меняя мокрые от пота вещи на сухие. Это поможет разжижить слизь и облегчить ее отход.

В случае, если вы сильно заболели, а нужно быть в форме и работать, можно воспользоваться жаропонижающим средством на основе парацетамола. Оно поможет снять все симптомы простуды, пока ваш иммунитет борется с вирусами и бактериями. Однако не стоит злоупотреблять этими препаратами, так как парацетамол очень токсичен для печени.

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