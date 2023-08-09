Башни-близнецы. Золотов построит две многоэтажки на омском Левобережье

Новые многоэтажки на Левобережье появятся на соседних участках (рядом находятся два долгостроя по улице Перелета, которые обещают достроить в 2024 году). Их Золотов получил в аренду в феврале и марте 2023 года. Участок с кадастровым номером 55:36:110101:22862 площадью 4814 кв. м «Стройбетон „Южное“ арендует почти за 30,8 млн рублей в год. На торгах в феврале 2023 года за эту территорию с фирмой Золотова боролись еще семь застройщиков. В итоге начальная цена выросла в 3,9 раза. Срок аренды составляет 7 лет и 4 месяца.