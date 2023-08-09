Башни-близнецы. Золотов построит две многоэтажки на омском Левобережье

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В Омске «Строительно-монтажное управление-11 Стройбетон „Южное“» построит два одинаковых многоквартирных дома на пересечении улиц Перелета и Шаронова. Как стало известно Городу55, проект строительства жилого дома №1 9 августа получил положительное заключение экспертизы от ООО «Сибрегионэксперт». Аналогичный разрешительный документ компании Олега Золотова выдали 31 июля 2023 года.
В обоих случаях разработкой проектной документации занималась фирма Евгении Золотовой «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон „Восточное“». Само строительство — за «Стройбетоном „Южное“», зарегистрированным Золотовым в декабре 2021 года.
Новые многоэтажки на Левобережье появятся на соседних участках (рядом находятся два долгостроя по улице Перелета, которые обещают достроить в 2024 году). Их Золотов получил в аренду в феврале и марте 2023 года. Участок с кадастровым номером 55:36:110101:22862 площадью 4814 кв. м «Стройбетон „Южное“ арендует почти за 30,8 млн рублей в год. На торгах в феврале 2023 года за эту территорию с фирмой Золотова боролись еще семь застройщиков. В итоге начальная цена выросла в 3,9 раза. Срок аренды составляет 7 лет и 4 месяца.
Соседний участок с кадастровым номером 55:36:110101:22858 и площадью 9838 кв. м отдали в аренду на 8 лет и 8 месяцев. В торгах участвовали три общества с ограниченной ответственностью и один индивидуальный предприниматель. Размер ежегодного арендного платежа в результате вырос в 4,5 раза — с 14,1 млн до 64,2 млн рублей. Такую цену предложил «Стройбетон „Южное“» и стал победителем.
Напомним, что Олегу Золотову сегодня также одобрили строительство очередного дома в «Новом Амуре». Жилой дом № 12 будут возводить в микрорайоне № 3. Но разрешение на строительство депарх пока не выдавал «Стройбетону».