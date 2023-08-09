Артист Александр Воеводин поделился воспоминаниями о дружбе с Верой Васильевой

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В интервью для издания «360» он назвал Васильеву своей крестной матерью и вспомнил, как она помогла ему сделать первые шаги в карьере.
«Моя жизнь была тесно переплетена с ней. Более 50 лет назад, когда я только начинал, моя первая роль была в спектакле 'Женитьба Фигаро', где я играл с Верой Кузьминичной: она была графиней, а я — Керубино. Это были мои первые шаги под её руководством. Даже сейчас она продолжала называть меня своим Керубино, хотя мне уже за 70, время неумолимо, » — рассказал Воеводин.
Это был только один из многих спектаклей, в которых они с Васильевой сотрудничали. Александр Воеводин отметил, что их взаимоотношения были «тесными и долгими». Зрители любили Васильеву, а она в свою очередь испытывала большую привязанность к ним и к театру в целом.
«Она была удивительным человеком, полным доброты, отзывчивости, высоких моральных принципов. Её воспитали во времена, когда преданность родине и профессии была важнейшей ценностью, и она этому соответствовала. Это было в её крови, » — подчеркнул Воеводин.
Он добавил, что Вера Васильева всегда стремилась работать, даже до последних дней своей жизни. Она интересовалась репетициями и творческим процессом. Её пристрастие к искусству было настолько глубоким, что она была строга к себе. Александр Воеводин выразил надежду, что на сцене театра появятся ещё такие же выдающиеся личности.