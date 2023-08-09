Артист Александр Воеводин поделился воспоминаниями о дружбе с Верой Васильевой

«Моя жизнь была тесно переплетена с ней. Более 50 лет назад, когда я только начинал, моя первая роль была в спектакле 'Женитьба Фигаро', где я играл с Верой Кузьминичной: она была графиней, а я — Керубино. Это были мои первые шаги под её руководством. Даже сейчас она продолжала называть меня своим Керубино, хотя мне уже за 70, время неумолимо, » — рассказал Воеводин.