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Актриса Голубкина о смерти Веры Васильевой: Это конец XX века

9 августа 2023, 12:09
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина выразила свои мысли о смерти Веры Васильевой, считая её уход окончанием эпохи XX века. В интервью для издания «360» Лариса Голубкина поделилась своими эмоциями.

«Я чувствую грусть и печаль. Время идет, люди уходят. Это конец XX века», — сказала актриса.

Согласно словам Голубкиной, Вера Васильева, как и многие другие её современники, на протяжении своей жизни деликатно воплощала дух времени. Голубкина выразила надежду, что в будущем она сможет поделиться воспоминаниями о прожитых моментах жизни, о том, что они ели, как они развлекались и веселились, хотя это потребует времени для того, чтобы душа успокоилась.

Вера Васильева ушла из жизни в возрасте 98 лет. Эту информацию подтвердил Театр сатиры, где она работала с 1948 года. Со слов актера Юрия Горина, её коллеги, Вера Васильева, продолжала выходить на сцену до последних дней. Её последний спектакль «Вера» был автобиографическим.

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