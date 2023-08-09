Актриса Голубкина о смерти Веры Васильевой: Это конец XX века

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
«Я чувствую грусть и печаль. Время идет, люди уходят. Это конец XX века», — сказала актриса.
Согласно словам Голубкиной, Вера Васильева, как и многие другие её современники, на протяжении своей жизни деликатно воплощала дух времени. Голубкина выразила надежду, что в будущем она сможет поделиться воспоминаниями о прожитых моментах жизни, о том, что они ели, как они развлекались и веселились, хотя это потребует времени для того, чтобы душа успокоилась.
Вера Васильева ушла из жизни в возрасте 98 лет. Эту информацию подтвердил Театр сатиры, где она работала с 1948 года. Со слов актера Юрия Горина, её коллеги, Вера Васильева, продолжала выходить на сцену до последних дней. Её последний спектакль «Вера» был автобиографическим.