Актриса Голубкина о смерти Веры Васильевой: Это конец XX века

Согласно словам Голубкиной, Вера Васильева, как и многие другие её современники, на протяжении своей жизни деликатно воплощала дух времени. Голубкина выразила надежду, что в будущем она сможет поделиться воспоминаниями о прожитых моментах жизни, о том, что они ели, как они развлекались и веселились, хотя это потребует времени для того, чтобы душа успокоилась.