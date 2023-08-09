4 часа напряженной работы: Как петербургские врачи спасли глаз 15-летней девочке

Результаты операции были впечатляющими. Уже через три дня после вмешательства девочка начала различать объекты на 5% своей нормальной остроты зрения, а через месяц зрение вернулось на 20%. Сетчатка восстановилась, и, как ожидается, молодой организм пациентки сможет регенерировать даже большую часть потерянного зрения в течение следующих месяцев.