4 часа напряженной работы: Как петербургские врачи спасли глаз 15-летней девочке

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Операция, которая считалась «неоперабельной» в мировой практике, была успешно завершена под руководством Ярослава Байбородова, ведущего офтальмолога-хирурга и заведующего хирургическим отделением клиники, пишет 360tv.ru.
Девочка столкнулась с редкой патологией, известной как «Семейная экссудативная витреоретинопатия», что вызвало серьезные нарушения в ее зрительной системе. Пациентка имела крайне низкую остроту зрения, а две предыдущие неудачные операции только усугубили ее состояние.
Ярослав Байбородов подчеркнул, что эта операция стала вехой в медицинской практике, так как ранее на такой стадии патологии успешные вмешательства считались невозможными. Суть патологии заключалась в образовании мембран в стекловидном теле, которые вызывали повреждения сетчатки и приводили к потере зрения.
Процедура, продолжавшаяся четыре часа, требовала изысканной микрохирургической техники. Операцию проводили с максимальной осторожностью, чтобы не повредить живую ткань сетчатки. Отделяя мембраны от сетчатки, хирурги работали на микронном уровне, миллиметр за миллиметром, учитывая чрезвычайную деликатность процедуры.
Результаты операции были впечатляющими. Уже через три дня после вмешательства девочка начала различать объекты на 5% своей нормальной остроты зрения, а через месяц зрение вернулось на 20%. Сетчатка восстановилась, и, как ожидается, молодой организм пациентки сможет регенерировать даже большую часть потерянного зрения в течение следующих месяцев.
Врачи подчеркнули, что успех операции обусловлен не только медицинским мастерством, но и современными технологиями, оборудованием и клинической экспертизой.