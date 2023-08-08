Юрист рассказала, как работающему пенсионеру получить прибавку

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Сейчас средний размер пенсии составляет 19 469 рублей, что выше показателя июня 2022 года, который был равен 18 390 рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Некоторые категории граждан получат увеличение накопительной части пенсии на 9,83%, а участники программы софинансирования пенсионных накоплений получат ежемесячную прибавку к пенсии на 10%. Перерасчет происходит автоматически, однако есть возможность его провести самостоятельно.
Юрист Марина Антонова подсказывает, что работающие пенсионеры могут уволиться, дождаться индексации и затем устроиться заново. В таком случае, даже после трудоустройства, они будут продолжать получать повышенную пенсию.