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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Юрист рассказала, как работающему пенсионеру получить прибавку

8 августа 2023, 07:59
В августе 2023 года произошли изменения в законодательстве, и некоторые категории граждан получили прибавку к пенсии. Однако работающие пенсионеры не получили перерасчета своих пенсий.

Сейчас средний размер пенсии составляет 19 469 рублей, что выше показателя июня 2022 года, который был равен 18 390 рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Некоторые категории граждан получат увеличение накопительной части пенсии на 9,83%, а участники программы софинансирования пенсионных накоплений получат ежемесячную прибавку к пенсии на 10%. Перерасчет происходит автоматически, однако есть возможность его провести самостоятельно.

Юрист Марина Антонова подсказывает, что работающие пенсионеры могут уволиться, дождаться индексации и затем устроиться заново. В таком случае, даже после трудоустройства, они будут продолжать получать повышенную пенсию.

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