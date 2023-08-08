Врач объяснил, как специфический запах пота свидетельствует о проблемах с ЖКТ

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
По словам эксперта, при проблемах с желудочно-кишечным трактом из организма могут исходить запахи серы или вареных яичных белков. Если у вас имеются проблемы с печенью, то запах пота может быть похожим на хлор или свежую рыбу, пишет 360tv.ru.
Охлопков также объяснил, что сам пот не обладает запахом. Запах возникает из-за активности микроорганизмов. Именно поэтому важно следить за личной гигиеной внимательно и регулярно.