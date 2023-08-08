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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Врач объяснил, как специфический запах пота свидетельствует о проблемах с ЖКТ

8 августа 2023, 07:25
Аромат пота может указывать на состояние здоровья человека. Михаил Охлопков, руководитель министерства здравоохранения Карелии, поделился информацией о том, какие заболевания могут говорить о себе через специфический запах.

По словам эксперта, при проблемах с желудочно-кишечным трактом из организма могут исходить запахи серы или вареных яичных белков. Если у вас имеются проблемы с печенью, то запах пота может быть похожим на хлор или свежую рыбу, пишет 360tv.ru.

Охлопков также объяснил, что сам пот не обладает запахом. Запах возникает из-за активности микроорганизмов. Именно поэтому важно следить за личной гигиеной внимательно и регулярно.

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