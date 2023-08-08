Врач-косметолог рассказала о пользе солярия при псориазе

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
По словам врача, искусственный загар может помочь скрыть симптомы заболевания и снизить боль и воспаление, которые часто возникают у пациентов, пишет 360tv.ru.
Рекомендуется проводить курс из 20-30 сеансов длительностью не более шести минут. Посещение солярия не рекомендуется чаще одного раза в два дня. Важно отметить, что солярий следует посещать только в период ремиссии заболевания, а не при обострении.