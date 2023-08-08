Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Врач-косметолог рассказала о пользе солярия при псориазе

8 августа 2023, 07:29
Врач-косметолог Татьяна Карамышева поделилась полезной информацией о солярии для людей, страдающих псориазом.

По словам врача, искусственный загар может помочь скрыть симптомы заболевания и снизить боль и воспаление, которые часто возникают у пациентов, пишет 360tv.ru.

Рекомендуется проводить курс из 20-30 сеансов длительностью не более шести минут. Посещение солярия не рекомендуется чаще одного раза в два дня. Важно отметить, что солярий следует посещать только в период ремиссии заболевания, а не при обострении.

Подпишитесь
В Омске отозвали экспертизу, разрешающую застроить территорию Кадетского корпуса
Сегодня, 04:24
Ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский ответит в суде за мошенничество с научной работой
Сегодня, 05:49
«Гигантские коробки». В Омске отдают землю под строительство складов и заправки
Сегодня, 05:54
Стали известны обстоятельства, при которых в Омске утонула 13-летняя девочка
Сегодня, 06:53
Омичей предупредили о массовых отключениях воды. Рассказываем, где это произойдет
Сегодня, 07:33
Изучал минно-взрывное дело. В Омске задержали иностранного террориста
Сегодня, 06:02