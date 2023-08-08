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Published Сегодня, 07:09

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В Смоленской области устраняют последствия урагана

8 августа 2023, 07:09
В настоящее время в Смоленской области отключены 281 подстанция, что привело к отсутствию электричества у около 12 тысяч человек. Энергетики Смоленска уже активно работают по ликвидации последствий урагана.

Восстановлением энергоснабжения занимаются свыше 160 человек, 47 бригад и 59 единиц техники. Кроме того, для обеспечения энергией социальных объектов было подготовлено 40 передвижных генераторов, пишет Pravda.Ru.

Процесс устранения аварий и повреждений на электросетях продолжается. Врио губернатора провел оперативное совещание, на котором были даны конкретные указания. Руководители районов получили задание перевести коммунальные и аварийные службы на усиленный режим работы и обеспечить эффективную координацию.

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