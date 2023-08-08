В Смоленской области устраняют последствия урагана

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Восстановлением энергоснабжения занимаются свыше 160 человек, 47 бригад и 59 единиц техники. Кроме того, для обеспечения энергией социальных объектов было подготовлено 40 передвижных генераторов, пишет Pravda.Ru.
Процесс устранения аварий и повреждений на электросетях продолжается. Врио губернатора провел оперативное совещание, на котором были даны конкретные указания. Руководители районов получили задание перевести коммунальные и аварийные службы на усиленный режим работы и обеспечить эффективную координацию.