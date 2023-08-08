В ресторане на центральной улице Омска случился пожар

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
По информации спецслужбы, возгорание произошло в подвале: загорелась электрощитовая. Огонь распространился на площади 40 кв. м.
В заведении на момент начала пожара находилось 35 человек. Обошлось без пострадавших: и посетители, и обсуживающий персонал эвакуировались самостоятельно и ожидали пожарных на улице.
На место происшествия прибыло 7 единиц техники, участвовали в тушении огня 35 человек. Открытое горение было ликвидировано в 19:41.