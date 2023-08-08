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В ресторане на центральной улице Омска случился пожар

8 августа 2023, 15:26
Фото: Город55
Сегодня вечером в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре в ресторане «Розы-морозы».

По информации спецслужбы, возгорание произошло в подвале: загорелась электрощитовая. Огонь распространился на площади 40 кв. м.

В заведении на момент начала пожара находилось 35 человек. Обошлось без пострадавших: и посетители, и обсуживающий персонал эвакуировались самостоятельно и ожидали пожарных на улице.

На место происшествия прибыло 7 единиц техники, участвовали в тушении огня 35 человек. Открытое горение было ликвидировано в 19:41.

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#Анастасия Баянова#Пожары#Пожарные#Тушение пожара#Омск
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