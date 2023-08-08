В Омской области на рыбалке утонул 48-летний мужчина

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
В Усть-Ишимском районе Омской области силовики разбираются во всех нюансах несчастного случая, который унес жизнь 48-летнего мужчины.
«В понедельник, 7 августа, поступило сообщение, что около 17 часов во время рыбалки на реке Кайсушка утонул мужчина», — пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
Личность погибшего установили сразу же, — это житель поселка Кайсы. Сейчас труп уже достали из воды и отправили в морг для вскрытия и установления причины смерти.
Тем временем силовики проводят проверку по факту этого инцидента, дабы исключить криминал.