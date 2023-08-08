В Омском районе появится модульный асфальтобетонный завод

Продукция предприятия будет использоваться для благоустройства не только поселения и Омского района, но и всего региона. Модульный завод — передвижной, это позволит предприятию участвовать в тендерах на строительство участков дорог на разных территориях. В Троицком завод будет асфальтировать, в частности, территорию для логистического центра компании «Вайлдберриз», который займет участок земли в 20 гектаров.