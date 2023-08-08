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В Омском районе появится модульный асфальтобетонный завод

8 августа 2023, 08:51
Фото: Администрация Омского района
Передвижное предприятие планируется возвести в Троицком сельском поселении. Оно будет асфальтировать, в частности, территорию для логистического центра компании Wildberries.

О новом инвестиционном проекте рассказал на своей странице «ВКонтакте» глава Омского района Геннадий Долматов. Он побывал с рабочим визитом в Троицком сельском поселении на минувшей неделе.

«Здесь планируется к реализации проект по строительству современного модульного асфальтобетонного завода. Данный тип быстро монтируемого завода позволит разместить его в непосредственной близости от объекта строительства, что позволит экономить на логистике и в конечном итоге на себестоимости продукции», — подчеркнул Геннадий Долматов.

Речь идет о заводах, производимых казахстанским СП «Лудэ-Каз». На участке, отведенном под новое предприятие, также разместятся административно-бытовой корпус, стоянка для спецтехники и склад готовой продукции.

По словам главы района, завод сможет отгружать как асфальтовые смеси для дорожного строительства, так и различные марки бетонов для общестроительных работ. Зимой предприятие будет выпускать тротуарную плитку, бордюры, поребрики. В перспективе здесь планируют также организовать производство металлоконструкций для обеспечения безопасности дорожного движения.

Как рассказал Городу55 куратор строительства, депутат совета Омского района Антон Николаев, завод будет возведен в начале лета 2024 года исключительно на частные инвестиции от СК «Гранит». Компания уже известна в регионе, для нее собственное производство — новый этап развития.

«Ориентировочно завод будет построен в июне–июле, и уже в августе будет выдана первая асфальтобетонная смесь», — сообщил депутат.

По его словам, предприятие будет разительно отличаться от привычных асфальтобетонных заводов советской эпохи. Инвестор планирует запустить производство на современном оборудовании, созданном по итальянским технологиям BERNARDI, и установить новейшие фильтры, которые позволяют минимизировать воздействие на окружающую среду. Для строительства также будут подготовлены санитарные зоны, а сам завод запустят после госэкспертизы.

Продукция предприятия будет использоваться для благоустройства не только поселения и Омского района, но и всего региона. Модульный завод — передвижной, это позволит предприятию участвовать в тендерах на строительство участков дорог на разных территориях. В Троицком завод будет асфальтировать, в частности, территорию для логистического центра компании «Вайлдберриз», который займет участок земли в 20 гектаров.

«Затем его в случае необходимости можно будет перевезти на новое место. Сам склад и цеха по производству металлоизделий и керамзитоблоков будут расположены в стационарном здании. Как налогоплательщик предприятие будет функционировать на территории села Троицкого», — отметил Антон Николаев.

Вложения в проект оцениваются в 150 млн рублей: в эту сумму входит строительство предприятия и приобретение производственного оборудования.

#Наталья Александрова#Омск#Общество#Строительство#Омский район#Геннадий Долматов#Важное
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