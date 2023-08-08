Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Изображение материала

В Омске почти за 500 тысяч отдают в частные руки 28 тонн металлолома

8 августа 2023, 08:13
Фото: ГИС Торги
Выставленный на продажу тепловоз
Покупатель должен будет успеть вывезти весь металлолом до 20 октября.

Федеральное государственное казенное учреждение «Склад № 36» рассчитывает заработать на списанном промышленном тепловозе ТГК2. Учреждение выставило на приватизацию 28 тонн металлолома. Продают металлолом за 494 666,48 рублей.

Тепловоз находится на улице Семиреченская, 139 в Кировском округе. Покупателю придется разобрать локомотив на территории продавца и затем вывезти лом черных металлов категории 5А до 20 октября. Итоги торгов подведут 21 сентября.

Отметим, что ФГКУ «Склад № 36» зарегистрировали еще в 1997 году. Специализируется оно на деятельности по складированию и хранению. Название «Склад № 36» учреждение получило 20 апреля 2023 года (ранее назывался ФГКУ Комбинат «Иртыш» Управления федерального агентства по государственным резервам по СФО). Тогда же удалили сведения об учредителе и директоре.

Нехитрый план. Двое молодых омичей заприметили старое авто и просто украли его
Узнать подробнее
#Торги#Склад#Металлолом#Приватизация#Город#Бизнес#Новости#Омск#Юлия Истомина
Подпишитесь
В Омске отозвали экспертизу, разрешающую застроить территорию Кадетского корпуса
Сегодня, 04:24
Ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский ответит в суде за мошенничество с научной работой
Сегодня, 05:49
«Гигантские коробки». В Омске отдают землю под строительство складов и заправки
Сегодня, 05:54
Стали известны обстоятельства, при которых в Омске утонула 13-летняя девочка
Сегодня, 06:53
Омичей предупредили о массовых отключениях воды. Рассказываем, где это произойдет
Сегодня, 07:33
Изучал минно-взрывное дело. В Омске задержали иностранного террориста
Сегодня, 06:02