В Омске почти за 500 тысяч отдают в частные руки 28 тонн металлолома

Отметим, что ФГКУ «Склад № 36» зарегистрировали еще в 1997 году. Специализируется оно на деятельности по складированию и хранению. Название «Склад № 36» учреждение получило 20 апреля 2023 года (ранее назывался ФГКУ Комбинат «Иртыш» Управления федерального агентства по государственным резервам по СФО). Тогда же удалили сведения об учредителе и директоре.