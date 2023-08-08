В Омске почти за 500 тысяч отдают в частные руки 28 тонн металлолома

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:15
Федеральное государственное казенное учреждение «Склад № 36» рассчитывает заработать на списанном промышленном тепловозе ТГК2. Учреждение выставило на приватизацию 28 тонн металлолома. Продают металлолом за 494 666,48 рублей.
Тепловоз находится на улице Семиреченская, 139 в Кировском округе. Покупателю придется разобрать локомотив на территории продавца и затем вывезти лом черных металлов категории 5А до 20 октября. Итоги торгов подведут 21 сентября.
Отметим, что ФГКУ «Склад № 36» зарегистрировали еще в 1997 году. Специализируется оно на деятельности по складированию и хранению. Название «Склад № 36» учреждение получило 20 апреля 2023 года (ранее назывался ФГКУ Комбинат «Иртыш» Управления федерального агентства по государственным резервам по СФО). Тогда же удалили сведения об учредителе и директоре.