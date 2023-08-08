В Омске отозвали экспертизу, разрешающую застроить территорию Кадетского корпуса

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
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Updated Сегодня, 04:41
3 августа заказчик историко-культурной экспертизы, которая должна была значительно сократить охранную зону зданий бывшего Омского кадетского корпуса, отозвал документ для доработки. Эту информацию Городу55 подтвердили в омском минкульте.
«За истекший период в региональный минкульт поступило около 40 обращений с замечаниями по проекту. Основное замечание было во всех обращениях — не застраивать плац. Минкульт направил письмо заказчику с указанием замечаний», — сообщили Городу55 в пресс-службе ведомства.
Напомним, что проект, заказчиком которого был бизнесмен Иван Шулев из Екатеринбурга, поступил в Минкульт 17 июля 2023 года. В документе допускались (при строительстве) снос либо реконструкция существующей застройки, то есть всех неисторических зданий корпуса (столовой, тира, контрольно-пропускного пункта). Оставить нетронутыми предполагалось только два объекта в составе комплекса кадетского корпуса — лазарет и главное здание корпуса.
Сейчас свою официальную позицию по вопросу застройки территории бывшего кадетского корпуса готовит Омский союз архитекторов. На сайте организации просят высказаться всех членов союза и других архитекторов города.
Напомним, что 19 июля Горсовет одобрил передачу здания кадетского корпуса на баланс правительства Омской области. В планах региональных властей — разместить в здании новый казачий корпус, потому что первоначально он там и располагался.