В Омске отозвали экспертизу, разрешающую застроить территорию Кадетского корпуса

Напомним, что проект, заказчиком которого был бизнесмен Иван Шулев из Екатеринбурга, поступил в Минкульт 17 июля 2023 года. В документе допускались (при строительстве) снос либо реконструкция существующей застройки, то есть всех неисторических зданий корпуса (столовой, тира, контрольно-пропускного пункта). Оставить нетронутыми предполагалось только два объекта в составе комплекса кадетского корпуса — лазарет и главное здание корпуса.