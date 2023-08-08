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В Омске отозвали экспертизу, разрешающую застроить территорию Кадетского корпуса

8 августа 2023, 04:24
Фото: Яндекс Карты
Проект зон охраны собираются дополнительно дорабатывать.

3 августа заказчик историко-культурной экспертизы, которая должна была значительно сократить охранную зону зданий бывшего Омского кадетского корпуса, отозвал документ для доработки. Эту информацию Городу55 подтвердили в омском минкульте.

«За истекший период в региональный минкульт поступило около 40 обращений с замечаниями по проекту. Основное замечание было во всех обращениях — не застраивать плац. Минкульт направил письмо заказчику с указанием замечаний», — сообщили Городу55 в пресс-службе ведомства.

Напомним, что проект, заказчиком которого был бизнесмен Иван Шулев из Екатеринбурга, поступил в Минкульт 17 июля 2023 года. В документе допускались (при строительстве) снос либо реконструкция существующей застройки, то есть всех неисторических зданий корпуса (столовой, тира, контрольно-пропускного пункта). Оставить нетронутыми предполагалось только два объекта в составе комплекса кадетского корпуса — лазарет и главное здание корпуса.

Фото: Акт государственной историко-культурной экспертизы

Сейчас свою официальную позицию по вопросу застройки территории бывшего кадетского корпуса готовит Омский союз архитекторов. На сайте организации просят высказаться всех членов союза и других архитекторов города.

Напомним, что 19 июля Горсовет одобрил передачу здания кадетского корпуса на баланс правительства Омской области. В планах региональных властей — разместить в здании новый казачий корпус, потому что первоначально он там и располагался.

Виталий Хоценко высказался о судьбе Кадетского корпуса в центре Омска
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#Юлия Истомина#Омский кадетский военный корпус#Минкультуры#Проект#Экспертиза#Застройка#Архитектор#Общество#Город#Новости#Омск
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