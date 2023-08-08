В Омске обновили состав совета, отвечающего за квалифицированные строительные кадры

Отметим, что в СРО «Союз строителей Омской области» в мае 2023-го произошел, по сути, переворот. Как писали «Коммерческие вести» состав совета СРО сократили с 16 человек до 7. При этом известные омские строители не обнаружили себя в составе, хотя на протяжении нескольких лет входили в него. Места в совете потеряли гендиректор АО «ЗСЖБ № 6» Юрий Гуринов, гендиректор ООО «Стройсервис» Яков Вагнер, директор ООО «Завод ЖБИ № 7» Игорь Хартман, директор ООО «КСМ „Сибирский железобетон“» Михаил Ольшанский, Виктор Вдовин, Валерий Кокорин, Виктор Хмельницкий и гендиректор ООО «ДСК-3» Александр Макаров. Последний также занимал пост руководителя «Союза строителей Омской области».