В Омске обновили состав совета, отвечающего за квалифицированные строительные кадры

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В конце февраля 2023 года в Омской области появился отраслевой совет по обеспечению квалифицированными кадрами строительной отрасли. Спустя полгода с момента создания в его состав вносят изменения. Соответствующий приказ 7 августа подписал глава омского минстроя Александр Рашко.
Из совета исключают одного из постоянных членов — Владимира Огромова, занимавшего ранее должность руководителя департамента строительного комплекса минстроя Омской области. На этой должности его заменил другой постоянный член отраслевого совета Евгений Корнев.
По согласованию приглашать на заседания совета теперь также могут исполнительного директора «Союза строителей Омской области» Андрея Короткова и его заместителя Евгения Яковлева.
Руководитель в отраслевом совете остался прежний — замминистра строительства Омской области Евгений Кравченко. Создали ее для анализа ситуации по кадровому обеспечению строительных компаний региона, проведения профориентационных мероприятий, улучшения системы подготовки строительных кадров, а также организации производственной практики для студентов и стажировки для выпускников учебных заведений.
Отметим, что в СРО «Союз строителей Омской области» в мае 2023-го произошел, по сути, переворот. Как писали «Коммерческие вести» состав совета СРО сократили с 16 человек до 7. При этом известные омские строители не обнаружили себя в составе, хотя на протяжении нескольких лет входили в него. Места в совете потеряли гендиректор АО «ЗСЖБ № 6» Юрий Гуринов, гендиректор ООО «Стройсервис» Яков Вагнер, директор ООО «Завод ЖБИ № 7» Игорь Хартман, директор ООО «КСМ „Сибирский железобетон“» Михаил Ольшанский, Виктор Вдовин, Валерий Кокорин, Виктор Хмельницкий и гендиректор ООО «ДСК-3» Александр Макаров. Последний также занимал пост руководителя «Союза строителей Омской области».
Теперь четыре из семи мест в составе совета СРО занимают чиновники министр строительства Александр Рашко, министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, замдиректора АУ «Государственная экспертиза Омской области» Вадим Козловский и зампредседателя экспертного совета Ассоциации Норстрой Леонид Бандорин.