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В Омске ищут инвестора для стройки спортивного объекта на месте стадиона «Сатурн»

8 августа 2023, 05:25
Фото: 1MI
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Участок сдают в аренду на 7 лет 4 месяца.

В Омске ищут инвестора, готового построить спортивный объект на месте стадиона «Сатурн». Аукцион проводится на электронной площадке «РТС-тендер». Участок площадью 7401 квадратный метр сдают в аренду сроком на 7 лет 4 месяца. Начальная цена лота 664,3 тысячи рублей.

Согласно документам, на территории можно будет построить спортивный объект площадью до 20 тысяч квадратных метров. Участок находится рядом с улицей Бульварной и сквером имени Панфилова. Заявки на аукцион принимают до 23 августа. Итоги аукциона подведут 28 августа.

В 2020 году компания «АТ-ПРОФИ» планировала вложить 55 млн рублей в реконструкцию стадиона «Сатурн». Предполагалось построить современный спорткомплекс и облагородить территорию вокруг. Проект остался не реализованным.

Инвестор вложит 55 миллионов в переделку омского стадиона «Сатурн»
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#Спорткомплекс#Стадион#Сатурн#Мэрия#Мэрия Омска#Аренда#Общество#Город#Спорт#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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