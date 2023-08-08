В Омске ищут инвестора для стройки спортивного объекта на месте стадиона «Сатурн»

Согласно документам, на территории можно будет построить спортивный объект площадью до 20 тысяч квадратных метров. Участок находится рядом с улицей Бульварной и сквером имени Панфилова. Заявки на аукцион принимают до 23 августа. Итоги аукциона подведут 28 августа.