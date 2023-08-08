В Омске ищут инвестора для стройки спортивного объекта на месте стадиона «Сатурн»

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В Омске ищут инвестора, готового построить спортивный объект на месте стадиона «Сатурн». Аукцион проводится на электронной площадке «РТС-тендер». Участок площадью 7401 квадратный метр сдают в аренду сроком на 7 лет 4 месяца. Начальная цена лота 664,3 тысячи рублей.
Согласно документам, на территории можно будет построить спортивный объект площадью до 20 тысяч квадратных метров. Участок находится рядом с улицей Бульварной и сквером имени Панфилова. Заявки на аукцион принимают до 23 августа. Итоги аукциона подведут 28 августа.
В 2020 году компания «АТ-ПРОФИ» планировала вложить 55 млн рублей в реконструкцию стадиона «Сатурн». Предполагалось построить современный спорткомплекс и облагородить территорию вокруг. Проект остался не реализованным.