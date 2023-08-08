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В Липецкой области неизвестные избили подростков и беременную девушку

8 августа 2023, 06:54
Полиция проводит расследование случившегося на пляже Липецкой области нападения на двух подростков и беременную женщину, совершенного двумя мужчинами 5 августа, пишет Pravda.Ru.

Этот инцидент вызвал широкий общественный протест и привлек внимание правоохранительных органов. Информацию о ходе расследования предоставила пресс-служба регионального Управления МВД России.

Сообщение о произошедшем на пляже Липецкой области поступило от очевидца через местное сообщество «Липецкмедиа» в социальной сети «ВКонтакте». Свидетель рассказал, что на пляже двое мужчин агрессивно напали на двух подростков и беременную женщину. Очевидец утверждает, что злоумышленники не только избивали своих жертв, но и применяли ноги, когда те уже лежали на земле.

Множество людей были свидетелями данного инцидента, и некоторые из них попытались остановить нападавших. Но все попытки прервать избиение оказались безуспешными. Свидетели рассказывают, что агрессоры были настолько враждебно настроены, что не реагировали на призывы к прекращению насилия.

Один из подростков, по словам очевидцев, страдает от лейкемии и находится в тяжелом состоянии. Другие два пострадавших подростка получили сотрясения мозга и многочисленные ушибы мягких тканей. Все пострадавшие были доставлены в больницу для медицинской помощи.

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