В Липецкой области неизвестные избили подростков и беременную девушку

Сообщение о произошедшем на пляже Липецкой области поступило от очевидца через местное сообщество «Липецкмедиа» в социальной сети «ВКонтакте». Свидетель рассказал, что на пляже двое мужчин агрессивно напали на двух подростков и беременную женщину. Очевидец утверждает, что злоумышленники не только избивали своих жертв, но и применяли ноги, когда те уже лежали на земле.