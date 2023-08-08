Уже норма. В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
В Обь-Иртышском УГМС объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать до 11 часов 8 августа.
В это время на территории Омска и Омской области вредные примеси будут оседать в атмосферном воздухе. В паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» уже есть несколько жалоб от горожан.
Так, по словам местных жителей, на улице Магистральная в районе Советского округа пахнет метилмеркаптаном. В Старом Кировске при этом «воняет газом» со вчерашнего вечера, пишут омичи.
В районе ПО «Полет» ощущается запах гари. Кроме того, есть жалобы на качество воздуха в районе улицы Степанца. У горожан из-за этого ухудшается самочувствие, першит в горле и возникает головная боль.
Отметим, что режим «черного неба» вводят в регионе уже вторую неделю.