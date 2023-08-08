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Уже норма. В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности

8 августа 2023, 03:08
Фото: Город55
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В Омской области объявили режим НМУ первой степени опасности

Он продлится, предположительно, до 11 часов утра.

В Обь-Иртышском УГМС объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Он будет действовать до 11 часов 8 августа.

В это время на территории Омска и Омской области вредные примеси будут оседать в атмосферном воздухе. В паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» уже есть несколько жалоб от горожан.

Так, по словам местных жителей, на улице Магистральная в районе Советского округа пахнет метилмеркаптаном. В Старом Кировске при этом «воняет газом» со вчерашнего вечера, пишут омичи.

В районе ПО «Полет» ощущается запах гари. Кроме того, есть жалобы на качество воздуха в районе улицы Степанца. У горожан из-за этого ухудшается самочувствие, першит в горле и возникает головная боль.

Отметим, что режим «черного неба» вводят в регионе уже вторую неделю.

«Как спать в Старом Кировске?». Вторую неделю в Омске объявляют режим «черного неба»
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Омск#Экология#Жалобы#Здоровье#Выбросы#Режим нму#Режим черного неба#Обь-Иртышское УГМС#Примеси
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