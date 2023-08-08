Ужасные условия проживания в отеле «Яхонты»: плесень и неисправности

Одна из постояльцев отеля, Александра Е. (имя изменено), поделилась с нами своими впечатлениями о пребывании в одном из лучших отелей Подмосковья. Женщина забронировала комнату Deluxe-класса для двух родственников еще в марте. Их проживание должно было продлиться с 1 по 15 августа, за что им пришлось заплатить 152 145 рублей. Однако за такую цену гости получили нечто совершенно неожиданное, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».