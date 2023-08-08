Ужасные условия проживания в отеле «Яхонты»: плесень и неисправности

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Одна из постояльцев отеля, Александра Е. (имя изменено), поделилась с нами своими впечатлениями о пребывании в одном из лучших отелей Подмосковья. Женщина забронировала комнату Deluxe-класса для двух родственников еще в марте. Их проживание должно было продлиться с 1 по 15 августа, за что им пришлось заплатить 152 145 рублей. Однако за такую цену гости получили нечто совершенно неожиданное, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Условия в номере просто ужасные: обои оторванные, лампочки мигают, санузел не работает, повсюду плесень, а дышать просто невозможно. Полотенца и постельное белье в дырках. И вдобавок ко всему произошло отравление», — рассказала женщина.
Александра также отметила, что обстановка в общественных зонах отеля не лучше: все металлические конструкции ржавые, а бассейн покрыт плесенью.
В результате гости отеля решили сначала поменять комнату, а потом съехать вовсе. Они связались с администрацией отеля.
«Мы позвонили на ресепшн и нам ответил менеджер, хотя было трудно дозвониться. Мы объяснили ситуацию, и нам признались, что номера действительно старые и уже давно не следовало предлагать их варианты для бронирования. Это не просто ошибка», — подчеркнула Александра.
На ресепшне объяснили женщине, что в стандартном номере нет плесени, но кондиционер не работает. Вместо этого обещали принести вентилятор. Однако жильцы потребовали вернуть им деньги за проживание.
«Нас попросили написать заявление и сказали, что в течение двух недель попытаются вернуть все деньги. Но решение еще не принято. Мы уже третий день боремся. Мы будем использовать все возможности, чтобы вернуть наши деньги и увезти родственников», — отметила собеседница издания.
Напомним, ранее СМИ сообщали о шести пострадавших от отравления в отеле «Яхонты», а генеральный директор сети отелей Павел Сохенев сообщил, что было два случая отравления.
Редакция издания «Подмосковье сегодня» также обратилась за разъяснениями в администрацию Истринского городского округа и региональное отделение Роспотребнадзора.