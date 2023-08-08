Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка в аквапарке под Тулой

По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, восьмилетний ребенок оказался в опасной ситуации из-за недостаточного присмотра со стороны взрослых. В тот день, 6 августа, мальчик был оставлен без должного внимания, что привело к его трагической гибели.