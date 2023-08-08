Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка в аквапарке под Тулой

8 августа 2023, 06:47
По данным пресс-службы регионального следственного управления СК РФ, восьмилетний ребенок оказался в опасной ситуации из-за недостаточного присмотра со стороны взрослых. В тот день, 6 августа, мальчик был оставлен без должного внимания, что привело к его трагической гибели.

Ребенка пропавшего без вести заметил его старший брат, который сразу понял, что что-то не так. Он вызвал помощь, но, к сожалению, было уже слишком поздно, пишет Pravda.Ru.

Событие вызвало сильные эмоции и горечь у родных ребенка. Власти немедленно отреагировали, и по факту гибели было возбуждено уголовное дело. В соответствии со статьей 109 УК РФ, дело было открыто по признакам преступления, связанного с причинением смерти по неосторожности.

Проведенное следствие выяснило, что мальчик оказался в воде без присмотра взрослых, что и привело к его утоплению. В настоящее время проводятся экспертизы, допросы свидетелей и изъятие необходимых документов. Главная цель следствия — установить все обстоятельства этой трагедии.

Подпишитесь
В Омске отозвали экспертизу, разрешающую застроить территорию Кадетского корпуса
Сегодня, 04:24
Ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский ответит в суде за мошенничество с научной работой
Сегодня, 05:49
«Гигантские коробки». В Омске отдают землю под строительство складов и заправки
Сегодня, 05:54
Стали известны обстоятельства, при которых в Омске утонула 13-летняя девочка
Сегодня, 06:53
Омичей предупредили о массовых отключениях воды. Рассказываем, где это произойдет
Сегодня, 07:33
Изучал минно-взрывное дело. В Омске задержали иностранного террориста
Сегодня, 06:02