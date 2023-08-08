Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка в аквапарке под Тулой

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Ребенка пропавшего без вести заметил его старший брат, который сразу понял, что что-то не так. Он вызвал помощь, но, к сожалению, было уже слишком поздно, пишет Pravda.Ru.
Событие вызвало сильные эмоции и горечь у родных ребенка. Власти немедленно отреагировали, и по факту гибели было возбуждено уголовное дело. В соответствии со статьей 109 УК РФ, дело было открыто по признакам преступления, связанного с причинением смерти по неосторожности.
Проведенное следствие выяснило, что мальчик оказался в воде без присмотра взрослых, что и привело к его утоплению. В настоящее время проводятся экспертизы, допросы свидетелей и изъятие необходимых документов. Главная цель следствия — установить все обстоятельства этой трагедии.