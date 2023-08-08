Троллейбус со скоростью легковушки. В Омске начали строить новую контактную сеть

Отметим, что подрядная организация ведет еще один контракт по строительству сетей на Левом берегу — по улицам Лукашевича и Волгоградской от улицы Ватутина до улицы Дергачева, протяжённостью 3,48 км в однопутном исчислении. Завершить оба проекта планируется к 15 декабря 2023 года.