Трагическое ДТП в Карталинском районе: погибла 15-летняя девушка

В Карталинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и легкового автомобиля. Пассажирка «Лады Гранты», девушка в возрасте 15 лет, получила смертельные травмы от столкновения.