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Трагическое ДТП в Карталинском районе: погибла 15-летняя девушка

8 августа 2023, 08:55
В Карталинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и легкового автомобиля. Пассажирка «Лады Гранты», девушка в возрасте 15 лет, получила смертельные травмы от столкновения.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции по Челябинской области, девушка скончалась от полученных травм при перевозке в больницу города Карталы, пишет ФедералПресс.

Согласно данным Госавтоинспекции, столкновение «Лады Гранты» с Hyundai Elantra и грузовым автомобилем Hyundai произошло в момент выезда на главную дорогу со стороны российского легкового автомобиля.

Авария случилась на участке дороги между населенными пунктами Вишневый и Знойное.

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