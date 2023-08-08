Трагическое ДТП в Карталинском районе: погибла 15-летняя девушка

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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По информации пресс-службы Госавтоинспекции по Челябинской области, девушка скончалась от полученных травм при перевозке в больницу города Карталы, пишет ФедералПресс.
Согласно данным Госавтоинспекции, столкновение «Лады Гранты» с Hyundai Elantra и грузовым автомобилем Hyundai произошло в момент выезда на главную дорогу со стороны российского легкового автомобиля.
Авария случилась на участке дороги между населенными пунктами Вишневый и Знойное.