Только 2% российских мужчин воспользовались отпуском по уходу за ребенком

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Конкретное количество мужчин, воспользовавшихся этим правом, не уточняется в отчете, однако известно, что 146 мужчин из Саратовской области воспользовались этой опцией. За год в данном регионе декретный отпуск по уходу за ребенком взяли 12 тысяч жителей, пишет Общественная служба новостей.
Прошлогодний опрос также выявил, что 49% опрошенных мужчин с детьми готовы взять декретный отпуск в случае появления второго ребенка. Напомним, что декретные выплаты в России в текущем 2023 году составляют 40% от средней заработной платы за два года, но не превышают 33 280 рублей.