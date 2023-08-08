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Published Сегодня, 17:45

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Updated Сегодня, 17:48

Только 2% российских мужчин воспользовались отпуском по уходу за ребенком

8 августа 2023, 17:45
Как сообщается со ссылкой на данные Социального фонда (Соцфонда), примерно 2% мужчин в России воспользовались возможностью взять отпуск по уходу за ребенком.

Конкретное количество мужчин, воспользовавшихся этим правом, не уточняется в отчете, однако известно, что 146 мужчин из Саратовской области воспользовались этой опцией. За год в данном регионе декретный отпуск по уходу за ребенком взяли 12 тысяч жителей, пишет Общественная служба новостей.

Прошлогодний опрос также выявил, что 49% опрошенных мужчин с детьми готовы взять декретный отпуск в случае появления второго ребенка. Напомним, что декретные выплаты в России в текущем 2023 году составляют 40% от средней заработной платы за два года, но не превышают 33 280 рублей.

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