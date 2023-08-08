Только 2% российских мужчин воспользовались отпуском по уходу за ребенком

Прошлогодний опрос также выявил, что 49% опрошенных мужчин с детьми готовы взять декретный отпуск в случае появления второго ребенка. Напомним, что декретные выплаты в России в текущем 2023 году составляют 40% от средней заработной платы за два года, но не превышают 33 280 рублей.